Доминиканский спорт: Олег Винник похвастался видео с тренировки

Секс-символ украинского шоу-бизнеса, певец Олег Винник, даже на отдыхе не забывает о тренировках. Одно из занятий спортом артист снял на видео и опубликовал в своем блоге.

31 июля Олег Винник отметил свое 45-летие. На день рождения артист получил в подарок от друзей путевку в солнечную Доминикану, где до сих пор нежится на пляже.

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Но желанный отдых певец проводит с пользой. Олег Винник по-особенному занимается спортом, что продемонстрировал на видео. Знаменитость взял вместо спортивного инвентаря кокосы, которые самостоятельно сорвал с пальмы. Выпив молоко экзотического плода Олег Винник взялся за тренировку. После приседания и разминки он пробежал живописной улицей туристического города и призвал всех заниматься спортом.

Допис, поширений Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 3 Сер 2018 р. о 1:50 PDT

Допис, поширений Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 3 Сер 2018 р. о 1:50 PDT

Кроме этого, Олег Винник показал, насколько искусно он выкарабкивается на пальму. Сделал певец это, как местные жители: эффектно и ловко. Его снимок на пальме ошеломил поклонниц, а видео с тренировки прокомментировали сотни подписчиков.