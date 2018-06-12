Дональд Трамп и Ким Чен Ын впервые лично встретились: первые фото и видео

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели свою первую встречу с глазу на глаз.

Об этом сообщает ВВС.

В начале встречи Трамп и Ким Чен Ын обменялись традиционными рукопожатиями.

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Трамп рассказал, что встреча с Ким Чен Ыном была "очень, очень хорошей", и у них "хорошие отношения".

Встреча глав государств состоялась в рамках саммита, который проходит в Сингапуре. На нем преимущественно будут обсуждать ядерное разоружение КНДР. США хотят, чтобы КНДР отказалась от своего ядерного оружия и начала процесс передачи боеголовок третьей стороне.

Kim Jong Un: "The past... and the old prejudices and practices worked as obstacles on our way forward. We overcame all of them and we are here today." #TrumpKimSummit For CGTN's live coverage: https://t.co/rHq7YYyVZi pic.twitter.com/JXsEXOpV8m — CGTN (@CGTNOfficial) 12 червня 2018 р.