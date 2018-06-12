Дональд Трамп и Ким Чен Ын впервые лично встретились: первые фото и видео
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели свою первую встречу с глазу на глаз.
Об этом сообщает ВВС.
В начале встречи Трамп и Ким Чен Ын обменялись традиционными рукопожатиями.
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Трамп рассказал, что встреча с Ким Чен Ыном была "очень, очень хорошей", и у них "хорошие отношения".
Встреча глав государств состоялась в рамках саммита, который проходит в Сингапуре. На нем преимущественно будут обсуждать ядерное разоружение КНДР. США хотят, чтобы КНДР отказалась от своего ядерного оружия и начала процесс передачи боеголовок третьей стороне.
Источник: 24 Канал
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