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Дональд Трамп поручил Пентагону создать "Космические войска"

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Трамп поручил создать "Космические войска"
Трамп поручил создать "Космические войска" / mir24.tv

Президент Соединенных Штатов Америки считает, что "Космические войска" будут отдельным однако равноправным видом в составе вооруженных сил страны.

Об этом сообщает Associated Press.

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Отмечается, что во время выступления на космодром мыса Канаверал президент Соединенных Штатов Америки заявил, что страна является лидером в космосе и не должна позволить Китаю, России или другим странам опередить себя.

Трамп отметил, что создание "Космических войск" пройдет под наблюдением главы Объединенного комитета начальников Джозефа Данфорд.

Трамп также пообещал, что вскоре вернет Соединенные Штаты на Луну и достигнет Марса,
– говорится в сообщении.

Сообщается, что Дональд Трамп подписал директиву направленную на уменьшение количества спутникового беспорядка на орбите планеты, так как спутниковый трафик растет.

Добавим, что соглашение заключено в 1967 году между США, Великобританией и СССР запрещает вывод на орбиту оружия массового поражения. Это касается также развертывания военных комплексов на природном спутнике планеты – Луне.

Теги: Новости США Новости политики Дональд Трамп Космос Пентагон
Источник: 24 Канал
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