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Дональд Трамп публично оскорбил свою жену: детали скандального инцидента

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Дональд Трамп публично оскорбил Меланью
Дональд Трамп публично оскорбил Меланью

Президент США Дональд Трамп при журналистах оскорбил свою жену Меланью, заявив, что она может покинуть Белый дом.

Об этом сообщает журнал Elle.

Скандальное заявление Дональд Трамп озвучил во время традиционного празднования годовщины старейшего в США клуба журналистов The Gridiron, который собрал американскую элиту в 133-й раз.

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В непринужденной атмосфере глава Белого дома шутил с представителями СМИ. Однако после поднятого вопроса об импичменте у Дональда Трампа изменилось настроение.

Майк (вице-президент США Майк Пенс, – ред.) делает огромную работу. Вместе с тем, его успех беспокоит меня. Почему каждое утро он спрашивает, не объявили ли мне еще импичмент,
– неудачно пошутил Дональд Трамп, намекая о посягательстве на его кресло.

Впоследствии Президент США прокомментировал увольнение чиновников Белого дома, отметив, что Мелания Трамп может стать следующей, кто покинет президентский дом.

"Так много людей покидает Белый дом. Теперь все спрашивают, кто уйдет следующим – старший советник Стив Миллер или Мелания?" – обидно подчеркнул Дональд Трамп.

Такие шутки журналисты восприняли как публичное оскорбление Мелании Трамп. Хотя в СМИ и говорят о нелегких отношениях в браке президента, однако такое высказывание демонстрирует крайне пренебрежительное отношение к первой леди. После заявления главы Белого дома Мелания Трамп смутилась и продолжала стоять рядом с мужем.

Теги: LifeStyle Новости США Дональд Трамп Меланья Трамп
Источник: 24 Канал
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