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Дональд Трамп снялся в клипе известного российского певца Эмина

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Трамп снялся в клипе Эмина
Трамп снялся в клипе Эмина / Фото из открытых источников

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп стал звездой нового музыкального клипа Got Me Good сына российского олигарха, исполнителя Эмина Агаларова (EMIN)

Об этом рассказал певец отвечая на вопрос поклонников, передает "Газета.Ru".

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По словам певца, ему не пришлось долго уговаривать американского президента, ведь тот моментально согласился участвовать в съемках клипа.

"Но он сразу задал один вопрос – сколько это займет времени. Я понял, что, если я скажу – более 10 минут, он не согласится", – рассказал Эмин.

Отмечается, что сцену с участием Трампа действительно сняли за 10 минут в конференц-комнате отеля Ритц Карлтон в Москве. Сам клип российского артиста можно будет увидеть меньше, чем через месяц.

Здесь фигурирует и Трамп, и все, что происходит сейчас на политическом поле. Мне кажется, это будет лучшее из всего, что я выпускал до этого,
– отметил Эмин.

Добавим, Дональд Трамп уже появлялся в клипе EMIN. В частности, в 2013 году американский лидер вместе с участницами конкурса "Мисс Вселенная" принял участие в съемках музыкального видео In Another Life.

Смотрите клип певца EMIN с участием Трампа на песню "In Another Life":

Кто такой Эмин Агаларов (EMIN)? Известный российский певец и музыкант, автор песен, предприниматель, первый вице-президент группы компаний Crocus Group. Сын азербайджано-российского олигарха Араза Агаларова. В 2014 году получил украинску юпремию "YUNA" в номинации "Дуэт года" за песню "Смотри в небо", которую исполнил со Светланой Лободой.

Теги: LifeStyle Новости России Музыка Новости США Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
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