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      Дональду Трампу кінець, – Süddeutsche Zeitung

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / AP

      • Демократична партія США заявила у вівторок, що розпочинає слідство, по закінченні якого може запровадити процес відсторонення президента Трампа від посади...

      Трамп відреагував, висунувши звинувачення начебто в "полюванні на відьом" проти себе.

      Його колишній директор з комунікації Скарамуччі вважає, що з початком процедури імпічменту дні Трампа в Білому Домі вже пораховані.

      Трамп потрапив під тиск через телефонну розмову з главою української держави, в якій нібито зажадав від нього розпочати слідство, яке може зашкодити можливому кандидатові в президенти США Байдену.

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      Це вже давно висіло в повітрі, але тепер і справді може дійти до цього: американські демократи проголосили в вівторок про початок розслідування, наприкінці якого може стартувати процес відсторонення президента Дональда Трампа від його посади.

      Протягом останніх днів Трамп опинився під тиском через спірну телефонну розмову з українським президентом. Загалом, йдеться про таке звинувачення: Трамп нібито кілька разів зажадав від українського президента Володимира Зеленського під час телефонної розмови в липні, аби той запровадив слідство, яке має зашкодити його суперникові Джо Байдену. Наразі Байден є найімовірнішим кандидатом в президенти від демократів на виборах 2020 року. За це Трамп, мабуть, зробив українцю, згідно з оприлюдненою інформацією, якусь "неналежну пропозицію", про зміст якої, щоправда, нічого не відомо. За даними американських ЗМІ, невдовзі перед розмовою Трамп наказав заморозити вже узгоджену допомогу Україні в розмірі приблизно 400 мільйонів доларів.

      Байден
      Джо Байден / Фото з відкритих джерел

      Демократи вбачають в "українській афері" можливий випадок зловживання владою та спроби маніпулювання наступними президентськими виборами. Голова Палати представників парламенту США, демократка Ненсі Пелосі, висунула у вівторок у Вашингтоні важкі звинувачення проти Трампа та звинуватила його в порушенні Конституції.

      Ненісі Пелосі
      Ненсі Пелосі / Фото Getty Images

      Президент має бути притягнутий до відповідальності. Ніхто не стоїть над законом,
      – підкреслила Пелосі.

      До теми: Імпічмент президента США: процедура, причини і шанси оголошення Трампу

      Байден заявив, що, якщо Білий Дім не стане повністю співпрацювати під час розслідування останніх звинувачень, Конгрес має звільнити Трампа з посади. "Це була б трагедія, але трагедія за власною виною", – вважає Байден.

      Трамп неодноразово відкидав звинувачення у зв'язку з телефонною розмовою, заявив про "полювання на відьом" та про те, що його поведінка під час спілкування була вірною. На тлі Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку він заявив, що намагання демократів взагалі грають йому на руку: "Ви програєте вибори", – сказав він з огляду на президентські вибори в листопаді наступного року.

      Суспільство зможе дізнатися з оприлюдненої стенограми, "що це була дуже дружня й цілком нормальна розмова", – написав Трамп у Twitter. Він запевнив, що не чинив на Зеленського жодного тиску. В Нью-Йорку запланована на середу зустріч із Зеленським.

      "Демократи, мовляв, нині, як і раніш, займаються тим, що "концентрують всю свою енергію на партійно-політичних атаках", – заявила речниця Білого Дому, Стефані Грішем. Щойно стенограму з розмовою буде опубліковано, критики Трампа "будуть присоромлені" – підкреслив лідер фракції республіканців у Палаті представників, Кевін Мак-Карті.

      "Демократи не можуть нічого протиставити політичним успіхам Трампа", – написав керівник передвиборчої кампанії президента Бред Паскаль у Twitter. Своєю "хибною стратегією імпічменту" вони тепер "розчистили президентові офіційно шлях до переконливої перемоги".

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      Адвокат Трампа Руді Джуліані заявив, що Пелосі не змогла виразно пояснити свої наміри. "Незабаром вони побачать корупцію, яку приховують демократи та їх ЗМІ, – написав він. – Можливо, випливе те, що інформатор не має ніяких справжніх доказів". Для країни вся ця історія є "жахливою".

      Адвокат Трампа Руді Джуліані
      Адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані / Фото з відкритих джерел

      "Єдиний шлях, що нам залишився"

      Але, звичайно, дії Пелосі мають також і підтримку. "Ми й далі будемо розбиратися в фактах та йти за ними, куди б вони не завели", – заявив Стені Хойєр, лідер демократичної більшості в Палаті представників. Зрештою, це може означати процедуру імпічменту.

      Стені Хойєр
      Стені Хойєр / Фото АР

      Демократичний кандидат в президенти Корі Букер привітав заяву Пелосі. "Це єдиний шлях, який нам залишився для того, щоб переконатися, що справедливість перемогла". Так само висловився й колишній директор комунікації Білого Дому Ентоні Скарамуччі. Він написав у Twitter: "Його більш нема. Зараз це – лише питання часу й переговорів. Дональду Трампу настав кінець".

      Джерело: Süddeutsche Zeitung
      Переклад для 24 каналу: Борис Немировський

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      Автор: Мировые Медиа
      Теги: Новости США Дональд Трамп Публикации Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Импичмент Расследования Выборы в США
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