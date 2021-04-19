На Донбасі бойовик вистрілив у 15-річну дівчину та хотів втекти, – розвідка
Проросійський бойовик з окупованого Донбасу вистрілив у 15-річну дівчину. Після цього він намагався втекти на підконтрольну українській владі територію.
Источник:ГУР
Однак російські найманці затримали його біля населеного пункту Щастя. Про це свідчить перехоплена розмова бойовиків.
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Російські ЗМІ отримали сигнал
Крім того, розвідка попередила, що деякі російські ЗМІ вже отримали вказівку від ФСБ готувати та поширювати фейкові новини. У них наказали писати нібито про причетність до цього злочину військовослужбовців Збройних Сил України.
Попередні фейки пропагандистів
- Російські ЗМІ розповсюдили інформацію про загибель 5-річної дитини в окупованому Олександрівському на Донбасі. У смерті хлопчика звинувачували Збройні сили України. Мовляв, вони скинули вибухівку безпілотником. Однак жодних доказів так і не показали. Згодом виявилось, що безпілотник не зміг би пролетіти таку відстань. Тому, ймовірно, дитина підірвалась на вибуховому пристрої, який знайшла в дворі.
- Крім того, окупанти вдають, ніби ремонтують бомбосховища і медзаклади на Донбасі. Однак це відбувається лише на камери, знімаючи фейкові репортажі.
- 14 квітня пропагандисти опублікували відео, де нібито ЗСУ обстрілюють Донецьк. Вони поширювали неправдиву інформацію, що начебто через дії українських бійців загинув чоловік.
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