Внаслідок підриву на вибуховому пристрої 3 квітня на Донбасі загинув лучанин Сергій Сулима. Він служив у гірсько-штурмовій роті військової частини А3892.

Про смерть військового з Волині на Сході України повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук. Читайте також На Донбасі підірвався боєць, окупанти стріляли із забороненої зброї Що відомо про загиблого воїна Вчора (3 квітня – 24 канал) в зоні проведення ООС від підриву на вибуховому пристрої загинув лучанин Сулима Сергій Олексійович,

– повідомив Поліщук. Новина доповнюється...