У Сніжному, що на Донеччині, 20 квітня від вибуху гранати загинула 2-річна дитина. Трагедію міг спричинити батько дитини, який, за попередніми даними, активував гранату.

Деталі трагедії

За даними місії ОБСЄ, маленька дівчинка отримала поранення ще 8 лютого. Після цього її госпіталізували в лікарню Донецька з ранами голови.

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Мати дівчинки розповіла спостерігачам, що почула вибух увечері 8 лютого. Вона якраз збиралася увійти в кімнату, де спали її 2 дочки. Як сказала жінка, ручну гранату активував її чоловік.

Лікарі тривалий час боролися за життя дитини. Малеча перенесла операцію, але все марно. На жаль, 20 квітня її життя обірвалося.

Зверніть увагу! Раніше російські ЗМІ активно розповсюдили інформацію про загибель дитини в окупованому Олександрівському на Донбасі. У смерті 5-річного хлопчика звинувачували Збройні сили України, однак згодом виявилося, що це – цинічний фейк пропагандистів.

Підсумки 19 квітня на Донбасі