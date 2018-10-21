"Донбасс" минимально уступил в решающем матче на Континентальном кубке по хоккею

Хоккеисты донецкого клуба "Донбасс" проиграли команде "Курдбас" из Латвии в заключительном матче второго раунда Континентального кубка (группа С) и досрочно завершили выступление в еврокубковом турнире.

"Донбасс" – "Курбадс" 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Шайбы: 0:1 – Ципулис (Упитис, Аугусткалнс – больш.) – 25:43, 0:2 – Ранцевс (Хомяковс) – 30:04, 1:2 – Игнатенко (Гончаров – больш.) – 49:49

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Обе шайбы дончане пропустили во втором периоде, когда у хозяев турнира отличились игрок НХЛ Мартиньш Ципулис, а также Ранцевс, свою же украинцы забросили в третьем – постарался Игнатенко.

За 9 секунд до конца встречи Юлиус Шуплер снял вратаря, но сравнять счет украинская команда так и не сумела.

Отдельно стоит отметить игру вратаря "Курбадса" Улдиса Калпа, который, в результате, был признан лучшим голкипером турнира.

Напомним, что в первой игре второго раунда Континентального кубка "Донбасс" победил чемпиона Испании "Чури Урдин" (6:2), а во второй встрече дончане нанесли поражение чемпиону Исландии "Викингару" (6:3).

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