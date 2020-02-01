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      Донбасс может стать новейшим экономическим хабом, – Ермак

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      Ермак заявил, что власть уже думает, как будет делать Донбасс успешным / prm.ua

      Украинская власть думает над тем, как будет восстанавливать и развивать Донбасс после войны. Регион может стать экономическим хабом, где будут развиваться направления, о которых Украина даже не мечтала.

      Украинская власть уже думает над тем, как развивать регион Донбасса и сделать его успешным. Об этом сообщил помощник Зеленского Андрей Ермак в интервью основателю "KRYM – критическое мышление" Владимиру Федорину.

      Обратите внимание: Ермак прокомментировал возможную причастность Зеленского к анонимным телеграм-каналам

      В частности, завершается работа по формированию со Всемирным банком фонда. Он будет иметь большое количество международных и украинских доноров. А его основной задачей будет развитие Донбасса, его восстановление.

      По мнению Ермака, это будет крупнейшая победа Украины, когда после прекращения войны этот регион станет успешным.

      Возможно, в будущем это будет некий новейший экономический хаб. И там будут развиваться направления, о которых мы даже не мечтали и не говорили об этом,
      – заявил Ермак.

      Он также добавил, что необходимо активно информировать население на временно оккупированных территориях о том, что сегодня происходит в Украине. "Много людей, которые живут там, хотят вернуться в Украину, мы знаем об этом", – подчеркнул помощник Зеленского.

      донбас
      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Луганска Новости политики Владимир Зеленский Андрей Ермак Украина – Россия Новости Донецка Всемирный банк Война на Донбассе
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