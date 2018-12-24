"Донбасс" одолел лидера и важная победа для "Динамо": обзор 24 тура УХЛ

23 декабря завершился 24 тур Украинской хоккейной лиги, в рамках которого "Динамо" обыграло "Белый Барс", "Донбасс" забрал из Кременчуга три очка, а "Днепр" в Киеве разгромил "Ледяных Волков".

"Динамо" – "Белый Барс" 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Читайте также: "Донбасс" выиграл у лидера УХЛ, "Динамо" дома одолело "Белый Барс"

Тур открыли в Харькове, где МХК "Динамо" принимало принципиального противника "Белый Барс". Именно эти две команды на данном этапе чемпионата борются за четвертую строчку в турнирной таблице.

На игру "Динамо" вышло настроенным забрать три очка, однако, трудно сказать, что по игре белоцерковцы в чем-то уступали своему харьковском оппоненту. Вплоть до середины третьего периода команды на равных боролись за победу, но на 51 минуте матча Игорь Худяков смог забросить третью, решающую шайбу в ворота "барсов" и добыть нужные три очка для своей команды.

Таким образом харьковский клуб с 15 набранными очками отрывается от четвертого места на 6 очков.

"Кременчуг" – "Донбасс" 3:5 (1:3, 0:1, 2:1)

Читайте также: На хоккейном турнире песню из известного советского мультфильма приняли за гимн страны: видео

Принципиальность встречи прослеживалась и в Кременчуге, где сражались лидер турнирной таблицы "Кременчуг" и действующий чемпион Украины "Донбасс". Дончане, понимая свое положение в турнирной таблице на данном этапе чемпионата, всеми силами пытаются отвоевывать утраченные позиции.

Это отразилось и на табло – уже в середине первого периода в воротах "горожан" побывало три шайбы и скорее всего именно эти голы и предопределили исход встречи. Матч команды завершили со счетом 3:5 в пользу дончан, однако, накал эмоций на льду точно соответствовал принципиальности встреч этих клубов.

Таким образом "Донбасс" продлил свою победную серию до восьми матчей и сократил разрыв от второго места до 8 очков.

"Ледяные Волки" – "Днепр" 3:8 (1:2; 2:2; 0:4)

Читайте также: "Ледяные Волки" разгромно проиграли "Днепру"

Очень уверенно провели этот матч киевляне и, наверное, одну из лучших игр в текущем сезоне. В середине второго периода на табло горело 3:3 и трудно было сказать, что "Волки" в чем-то уступали лидеру чемпионата. К слову, дублем в составе киевского клуба отметился Алексей Черемнов.

Однако, в третьем периоде команде Николая Сидорова не хватило сил и они "посыпались", пропустив сразу 4 шайбы и позволив довести счет до разгромных 3:8. Но все же стоит отметить характер и выдержку киевской команды, которая смогла здорово попортить нервы своему оппоненту и неплохо показать зубы.

На данный момент турнирная таблица третьего сезона УХЛ выглядит таким образом:

Напомним, что 25-й тур Украинской хоккейной лиги состоится уже 24, 26 и 27 декабря. 24 декабря в 16:30 встретятся "Ледяные Волки" и "Донбасс", 26 декабря в 18:45 "Белый Барс" примет "Днепр", а днем позже тур в 18:30 закроют "Кременчуг" и МХК "Динамо".

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24