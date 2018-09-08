Donbass Open Cup-2018: победителем турнира стал латвийский клуб

В Дружковке завершился Donbass Open Cup 2018, где победу одержал латвийский клуб "Земгале".

В финальном матче донецкий "Донбасс" принимал "Земгале" из Елгавы. Донецкий клуб проиграл стартовый период 2:3, дважды отличившись в большинстве 5 на 3, но смог выйти вперед во второй 20-минутке. Счет 4:3 в пользу команды Юлиуса Шуплера сохранился до самого конца игры.

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Оргкомитет и судейский корпус соревнований определил лучших хоккеистов:

Лучший вратарь – Богдан Дьяченко, "Донбасс";

Лучший защитник – Кришс Грундманис, "Земгале";

Лучший нападающий – Виталий Кукла, "Донбасс";

Лучший бомбардир – Иван Савченко, "Кременчуг";

Единственной командой, которая не смогла набрать очки на предсезонном турнире, оказался белоцерковский "Белый Барс".

Отметим, что турнир Кубок Донбасса-2018 проходил с 6 по 8 сентября. Соревнование является крупнейшим хоккейным событием украинского межсезонья.

"Донбасс" – "Земгале" 4:3 (2:3, 2:0, 0:0)

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