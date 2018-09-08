00:44
9 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
23°C 15°C
  • понедельник
    20°C 15°C
  • вторник
    21°C 13°C
  • среда
    23°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА 6-Й СТАНЦІЇ ФОНТАНУ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Фанатизм от Путина. "Урок" от главы ВТБ
Вєсті Кремля
18:15, 8 сентября
Вєсті.UA. Жир. Математика от Порошенко. Адские замыслы Марченко
Вєсті.UA
19:07, 8 сентября
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, 7 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Самолет АН-2
Згадати все
17:44, 7 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Спорт
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА 6-Й СТАНЦІЇ ФОНТАНУ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Donbass Open Cup-2018: победителем турнира стал латвийский клуб

20 Читати новину українською
"Земгале" – победитель Donbass Open Cup-2018
"Земгале" – победитель Donbass Open Cup-2018 / ХК "Донбас"

В Дружковке завершился Donbass Open Cup 2018, где победу одержал латвийский клуб "Земгале".

В финальном матче донецкий "Донбасс" принимал "Земгале" из Елгавы. Донецкий клуб проиграл стартовый период 2:3, дважды отличившись в большинстве 5 на 3, но смог выйти вперед во второй 20-минутке. Счет 4:3 в пользу команды Юлиуса Шуплера сохранился до самого конца игры.

Читайте также: Опубликован календарь матчей чемпионата Украинской хоккейной лиги сезона 2018/19

Оргкомитет и судейский корпус соревнований определил лучших хоккеистов:

Лучший вратарь – Богдан Дьяченко, "Донбасс";
Лучший защитник – Кришс Грундманис, "Земгале";
Лучший нападающий – Виталий Кукла, "Донбасс";
Лучший бомбардир – Иван Савченко, "Кременчуг";

Единственной командой, которая не смогла набрать очки на предсезонном турнире, оказался белоцерковский "Белый Барс".

Отметим, что турнир Кубок Донбасса-2018 проходил с 6 по 8 сентября. Соревнование является крупнейшим хоккейным событием украинского межсезонья.

"Донбасс" – "Земгале" 4:3 (2:3, 2:0, 0:0)

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

Теги: Хоккей Спорт
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 8 сентября
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 8 сентября: Резонансное ДТП в Одессе, убийцу-беглеца из Лукьяновки нашли
8 сентября, 23:06 Главные новости 8 сентября: Резонансное ДТП в Одессе, убийцу-беглеца из Лукьяновки нашли
МВФ-батл: выдержит ли Гройсман давление банкиров-ревизоров?
8 сентября, 22:01 МВФ-батл: выдержит ли Гройсман давление банкиров-ревизоров?
Віталій Кулик
Российский рубль поставил новый рекорд падения благодаря "Новичку"
8 сентября, 19:00 Российский рубль поставил новый рекорд падения благодаря "Новичку"
Злой Одессит
На які кардинальні жертви ідуть волонтери, аби допомогти військовим
8 сентября, 17:00 На які кардинальні жертви ідуть волонтери, аби допомогти військовим
Віталій Дейнега
Як Україні не наламати дров у питанні лісу
8 сентября, 16:01 Як Україні не наламати дров у питанні лісу
Максим Єфімов
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
Йохан Ольсон неожиданно выиграл 50-километровую гонку классикой
 4 марта 2013 , 04:48
La Vuelta: Гривко - среди лидеров зачета по итогам командной разделки
 25 августа 2013 , 13:00
Роналду не забил пенальти, но стал рекордсменом Лиги чемпионов. ВИДЕО
 11 декабря 2013 , 08:33
Рибери не боится угроз Президента УЕФА и стоит на своем
 11 сентября 2014 , 16:35
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук