Donbass Open Cup-2018: результаты второго игрового дня

В пятницу, 7 сентября в Дружковке закончился второй день розыгрыша предсезонного турнира Donbass Open Cup-2018. День выдался особенно драматичным и сохранил интригу для болельщиков на следующий игровой день.

"Белый Барс" – "Земгале" 0:7 (0:2, 0:2, 0:3)

В первом матче дня "Белый Барс" номинально принимал гостей из Латвии, пытаясь реабилитироваться за поражение от дончан. Однако, забегая вперед, у команды Константина Буценко это не получилось.

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С первых секунд поединка латыши взяли игру в свои руки и на четвертой минуте открыли счет заброшенным шайбам, отправив в ворота противника сразу две шайбы. Это позволило "Земгале" уйти на первый перерыв с комфортным игровым и моральным превосходством. "Барсам" в свою очередь, пришлось играть роль догоняющих и в основном обороняться.

"Земгале" разгромил "Белый Барс"

Стоит отметить, что во многом номинальным гостям помогли недисциплинированные действия белоцерковцев. Казалось, что команда Константина Буценко еще не нашла свою игру на этом турнире.

Это естественно, ведь в период межсезонья из белоцерковского клуба ушло сразу три лидера – капитан Руслан Ромащенко уехал играть в родной Харьков, Кирилл Бондаренко подписал контракт с новичком чемпионата "Днепром", а один из лучших защитников Никита Табашник приостановил свою спортивную карьеру. Поэтому "Барсы" еще находятся в поиске лидеров и сыгранности коллектива.

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Вторая двадцатиминутка полностью повторила сценарий первой – латвийцы смогли еще дважды расписаться в воротах "Белого Барса", увеличив счет до 4:0 в свою пользу. Белоцерковцы хоть и пытались опасно атаковать ворота противника, однако пробить вратаря "Земгале" до второй сирены им так и не удалось.

Заключительный период только утвердил лидерство латвийцев, которые до конца поединка смогли довести счет на табло до разгромных 7:0, а "Белый Барс" так и не смог ответить оппоненту, потерпев второе поражение подряд на предсезонном турнире.

"Кременчуг" – "Донбасс" 4:2 (2:0, 2:2, 0:0)

Второй поединок дня между собой сыграли принципиальные соперники "Кременчуг" и "Донбасс".

Команда Александра Савицкого с первых минут начала играть в высокий и агрессивный прессинг, который помог дважды отличиться в первом периоде. В первом эпизоде после проигранного вбрасывания "своего" игрока на дальней штанге оставил Никита Новиков, а во втором – "обрезался" Сергей Кузьмик.

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Во втором периоде "Донбасс" активнее пошел вперед, чтобы отыграться, но итогом этой 20-минутки стала результативная ничья – 2:2. Отметим хороший бросок от синей линии Андрея Григорьева, а также выход на лед Богдана Дьяченко, который сменил дебютанта дончан – Сергея Костенко.

В третьем периоде у команд больше получалось разрушать замыслы друг друга, чем быть в атаке, что сыграло на руку "Кременчугу", который удержал победный для себя счет в матче и набрал первые очки на турнире.

Несмотря на поражение, "Донбасс" сохранил шансы на победу в турнире, для этого в заключительном туре команде Юлиуса Шуплера необходимо обыгрывать "Земгале". Также шансы сохранил и "Кременчуг", которому нужно будет обыгрывать "Белый Барс".

Таким образом, первое место в турнирной таблице занимает латвийский "Земгале" с 6 очками, равное количество очков у "Донбасса" и "Кременчуга", а "Барсы" остались на последней строчке, не набрав ни одного результативного балла.

8 сентября в 15.00 встретятся белоцерковцы и "горожане", а закроют турнир в 18:00 "Донбасс" и "Земгале".