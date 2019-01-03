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      "Донбасс" победил "Динамо" и увеличил победную серию до 11 матчей

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      "Донбасс" победил "Динамо"
      "Донбасс" победил "Динамо"

      В Дружковке стартовал 27 тур чемпионата Украины по хоккею – чемпионата Украинской хоккейной лиги – между "Донбассом" и "Динамо".

      "Донбасс" – "Динамо" 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

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      Первый матч в 2019 году дончане начали более чем уверенно – уже на четвертой минуте в воротах Тимура Мамедова отличился Илья Коренчук. "Динамовцы", в свою очередь, хоть и создали массу опасных моментов у ворот противника, но открыть для себя счет в матче так и не сумели.

      Во втором периоде команды дважды смогли обменяться заброшенными шайбами ​​– сначала Сергей Пойманов сравнял цифры на табло, на что Сергей Кузьмик ответил своей шайбой в ворота Тимура Мамедова, а затем на точный бросок Артема Кобикова свое слово сказал Артем Пуголовкин. Таким образом, на второй перерыв команды снова ушли с минимальным преимуществом дончан.

      В третьем периоде "Донбасс" только утвердил свое лидерство, отправив в ворота Тимура Мамедова еще 2 шайбы – отличились Александр Костиков и Виталий Лялька. А преимущество Богдана Дьяченко в заключительном отрезке встречи так и осталось нетронутым.

      Итоговый счет 5:2 и команда Сергея Витера сокращает отставание от второго места до 3 очков.

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      Теги: Спорт МХК "Динамо" ХК "Донбасс" Хоккей
      Источник: 24 Канал
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