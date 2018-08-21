"Донбасс" проиграл заключительный матч на Кубке Салея в Беларуси: видео
Чемпион Украины донецкий "Донбасс" завершил свое выступление на Кубке Салея поражением от "Молодечно".
Донецкий клуб уступал на протяжении всего матча. Уже в первом периоде "Донбасс" пропустил дважды – отличились Волоский и Ефименко, пишет Xsport.
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После первого перерыва Кучкин довел счет до 3:0, но Андрей Денискин быстро сократил отставание. Тем не менее, во втором периоде динамовцы вернули себе преимущество в три шайбы – дубль оформил Ефименко. Третий период завершился вничью – на гол Мохорева ответил Лялька.
"Молодечно" вышло в финал Кубка Салея, где сыграет против чемпиона Беларуси гродненского "Немана". "Донбасс" в итоговой турнирной таблице группы А занял шестое место.
"Молодечно" – "Донбасс" 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)
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