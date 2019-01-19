"Донбасс" разгромил "Кременчуг" благодаря покеру Виталия Куклы

В Кременчуге матчем за второе место в турнирной таблице между "Кременчугом" и "Донбассом" продолжился 31 тур чемпионата Украины по хоккею.

"Кременчуг" – "Донбасс" 4:9 (0:4, 2:3, 2:2)

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Успех в этом матче "Донбасс" обеспечил себе еще на стартовых минутах встречи – на 29 секунде быструю шайбу в ворота "горожан" отправил Виталий Лялька, а через две минуты отличился Владислав Гончаров. К середине первого периода, благодаря шайбам Виктора Захарова и того же Виталия Ляльки, "Кременчуг" уже "горел" 0:4 и до первой сирены так и не смог отыграться.

Второй период команда Александра Савицкого начала более активно, что отразилось на табло – Николай Киселев вернул в игру свою команду. Однако, такой расклад не пришелся по душе донецкому клубу и подопечные Сергея Витера еще трижды поразили ворота Никиты Гордюшина.

Таким образом, Виталий Лялька записал себе в актив еще две шайбы и оформил покер, а также свой сольный проход реализовал Александр Костиков. На эти шайбы "горожане" смогли ответить еще одним голом от Николая Киселева, но разница в счете была недостижимой для гостей площадки.

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Заключительный отрезок встречи прошел более спокойно и чувствовалась усталость у игроков обеих команд. Однако это не помешало каждому из клубов еще по два раза отличиться в воротах противника. Сначала Илья Коренчук и Виталий Кирющенков дважды за 30 секунд огорчили Никиту Гордюшина, а под занавес встречи еще две шайбы забросил Николай Киселев и поставил точку в этом матче.

Стоит отметить, что в этом матче ВиталийЛялька и Илья Коренчук записали себе в актив по 5 очков – 5 (4+1) и 5 (1+4) соответственно, а все четыре шайбы "горожан" забросил лучший бомбардир УХЛ Николай Киселев.

Победа 9:4 и "Донбасс" возвращает себе вторую строчку в турнирной таблице, обогнав "горожан" на два очка.

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