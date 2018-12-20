"Донбасс" уверенно победил "Динамо" на выезде

В Харькове состоялся матч перенесенного 22-го тура чемпионата Украины по хоккею – чемпионата Украинской хоккейной лиги между МХК "Динамо" и "Донбассом".

"Динамо" – "Донбасс" 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

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Поединок дончане начали с заброшенной шайбы в ворота Тимура Мамедова – отличился Вадим Мазур на третьей минуте встречи. Однако еще до первого перерыва капитану динамовцев Владимиру Чердаку удалось сравнять счет на табло и позволить своей команде уйти на перерыв в хорошем настроении.

Вторая двадцатиминутка выдалась не столь удачной для команды хозяев – "Донбасс" смог дважды за 30 секунд прошить Тимура Мамедова, получив комфортное преимущество и оставив фактически недосягаемой для харьковчан разницу в счете. На этот раз голевые баллы на свой счет записали Виталий Лялька, который выступал в роли капитана команды, и Сергей Кузьмик.

Заключительный отрезок встречи прошел по сценарию первого периода – "Донбасс" полностью завладел игровым преимуществом и смог забросить еще одну шайбу в ворота противника, а "Динамо", в свою очередь, был вынужден играть роли догоняющих и обороняться.

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Таким образом Виталий Лялька оформил дубль, дончане записали на свой счет очередные три очка и седьмую подряд победу, а харьковчане снова напоролись на одни и те же ошибки, которые от матча к матчу не позволяют им получать положительные результаты.

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