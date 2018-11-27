"Донбасс" уверенно разгромил "Белый Барс"

Во вторник, 27 ноября, матчем между "Белым Барсом" и "Донбассом" стартовал 20 тур чемпионата Украины по хоккею.

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Матч команды начали на равных, создавая острые моменты у ворот противников. Счет заброшенным шайбам открыл капитан дончан Виктор Захаров, который, реализуя большинство, подарил преимущество своей команде.

Во втором периоде дончанам удалось отправить еще три шайбы в ворота Кирилла Кучера, что во многом и предопределило исход матча. Оторваться в счете дончане смогли благодаря голам Севастьяна Карпенко, Александра Костикова и Ильи Гончарова.

"Белый Барс", в свою очередь, смог ответить только одной заброшенной шайбой - Павел Таран своим фирменным броском от синей линии лишил Богдана Дьяченко шанса на "сухарь" в этом матче.

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Третья двадцатиминутка прошла по сценарию предыдущей - дончане только наседали на ворота Кирилла Кучера. Дмитрий Игнатенко в большинстве забросил пятую шайбу в ворота противника и установил окончательный счет в матче.

"Белый Барс" - "Донбасс" 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)

Шайбы: 0:1 Захаров (Гончаров, - более.), 19:20; 0:2 Карпенко (Денискин), 25:20; 0:3 Костиков (Кирющенков, Захаров), 27:15; 0:4 Гончаров (Костиков), 30:05; 1:4 Таран (Васильев, Тимченко, - более.), 33:29; 1:5 Игнатенко (Кирющенков, Захаров, - более.), 48:53.