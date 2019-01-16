"Донбасс" в серии буллитов одолел "Днепр"

В Дружковке состоялся второй поединок 30-го тура чемпионата Украины по хоккею между лидерами турнирной таблицы "Донбассом" и "Днепром".

"Донбасс" – "Днепр" 3:2 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0)

Читайте также: "Днепр" победил "Динамо", "Донбасс" разгромил "Белый Барс": обзор матчей УХЛ

Это была всего вторая встреча лидеров сезона на "Альтаире", в начале "регулярки" новички УХЛ добыли "сухую" победу. На этот раз "Донбассу" удалось взять реванш, но игра получилась очень ровной и напряженной.

Много шайб болельщики не увидели – по одной в двух стартовых периодах и ничья 1:1 в заключительной 20-минутке. За гостей счет в двойном большинстве открыл защитник Кирилл Белоусов, позже дончане вышли вперед благодаря голам Ильи Смирнова и Александра Костикова, а спас "щук" от поражения на 52-й минуте матча Руслан Ромащенко.

Ровный овертайм 3х3 победителя не выявил, а в серии буллитов свое слово сказал Богдан Дьяченко, который называет подобные серии своей "лошадкой". 30-й номер донецкого клуба по очереди свел на "нет" попытки Ромащенко, Бондаренко, Макарицкого и Коваленко.

Читайте также: Женская сборная Украины досрочно выиграла квалификацию на чемпионат мира

В итоге "Донбасс" впервые обыграл "Днепр" на своей площадке, но второй раз подряд в чемпионате, при этом гости все-таки взяли из Дружковки одно очко. Следующий матч команда Сергея Витера проведет 19 января в Кременчуге.

Подписывайтесь на наш​ Twitter и Telegram