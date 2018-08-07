"Донбасс" в упорной борьбе одолел "Гомель" на Кубке Салея-2018
Донецкий "Донбасс" во втором матче предсезонного турнира Кубка Салея в Беларуси одержал победу над "Гомелем".
Основное время поединка завершилось со счетом 5:5, овертайм также не выявил победителя. Все же в серии буллитов победила украинско команда.
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Отметим, что эта победа стала первой для словацкого специалиста Юлиуса Шуплера после возвращения в клуб.
Напомним, что в первом матче на турнире "Донбасс" уступил "Неману" со счетом 9:2.
"Донбасс" – "Гомель" 6:5 буллиты
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Источник: 24 Канал
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