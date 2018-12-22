22:51
22 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ракетное возбуждение Путина. Сходство Поклонской и Николая II
      Вєсті Кремля
      21:39, сегодня
      Вести.UA. Жир: Политическое будущее Вакарчука. Березовые резки для нардепов
      Вєсті.UA
      19:13, сегодня
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, 21 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      "Донбасс" выиграл у лидера УХЛ, "Динамо" дома одолело "Белый Барс"

      8 Читати новину українською
      "Донбасс" победил "Кременчуг"
      "Донбасс" победил "Кременчуг" / УХЛ

      В субботу, 22 декабря, состоялись очередные матчи чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч. В первом матче харьковское "Динамо" принимало дома "Белый Барс" из Белой Церкви. Второй матч стал центральным в туре – в гости к лидеру "Кременчуга" приехал "Донбасс".

      МХК Динамо – Белый Барс 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
      Шайбы: 0:1 Ядловский (Куцевич, Кочан – более.), 5:36, 1:1 Чердак (Поддубный – менее.), 19:08, 2:1 Болдырев (менее. 5х3), 28: 01, 2:2 Лесников (Качан), 31:59, 3: 2 Худяков (Болдырев, Максименко), 51: 25.

      Первыми в матче сумели отличиться гости, однако еще до конца периода харьковские хоккеисты сумели отыграться. В середине второй двадцатиминутки Сергей Болдырев отличился в меньшинстве дебютной шайбой в составе "Динамо". Впрочем, уже через несколько минут "Белый Барс" восстановил паритет в матче.

      Читайте также: На хоккейном турнире песню из известного советского мультфильма приняли за гимн страны: видео

      Решающим стал третий период. "Бело-синие", усилиями Игоря Худякова, сумели забросить третью шайбу и одержать победу в матче.

      Кременчуг – Донбасс 3:5 (1:3, 0:1, 2:1)
      Шайбы: 0: 1 Костиков (Александров), 4:44; 0:2 Коренчук (Разумов, Карпенко), 9:56; 0:3 Костиков (Сильницкий), 10:51; 1: 3 Севрюгин (Гриценко, Ворона – более.), 14: 44; 1: 4 Лялька (Пуголовкин), 29:52; 2:4 Ципнятов (Красильников), 40:32; 2: 5 Пуголовкин (Лялька), 47: 44; 3: 5 Киселев (Зайцев, Фурса – более.), 59:30.

      Дончане в Кременчуг приехали максимально настроенными забрать с собой три очка. Это сразу же отразилось и на табло – к середине первого периода кременчужане "горели" 0:3. Дважды отличился Александр Костиков и голевой балл себе в актив записал Илья Коренчук. Только под конец двадцатиминутки кременчужане смогли отыграть одну шайбу благодаря точному броску Егора Севрюгина.

      Читайте также: Как хоккеист украинского происхождения установил рекорд, который не могут превзойти более 60 лет

      Во втором периоде "горожане" заметно увеличили скорость и остроту своих атак, однако ворота Богдана Дьяченко так и остались нетронутыми. В свою очередь дончане еще раз смогли поразить ворота противника – четвертую шайбу "Донбасса" в матче на свой счет записал Виталий Лялька.

      На старте заключительного отрезка встречи подопечные Александра Савицкого усилиями Ивана Цыпнятова смогли отыграть одну пропущенную шайбу, на что дончане ответили точным броском Артемия Пуголовкина.

      Точку в матче поставил лучший бомбардир УХЛ в текущем сезоне Николай Киселев, установив окончательный счет 3:5. Но, к сожалению, помочь команде отыграться эта шайба не смогла.

      Таким образом "Донбасс" сокращает разрыв от второго места в турнирной таблице до пяти очков и продолжает свою победную серию до восьми матчей.

      Теги: Спорт ХК "Белий Барс" ХК "Кременчуг" ХК "Донбасс" МХК "Динамо" Хоккей
      Источник: УХЛ
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 22 декабря: пожар на Рождественской ярмарке в Львове, провокация против Епифания
      сегодня , 22:36 Главные новости 22 декабря: пожар на Рождественской ярмарке в Львове, провокация против Епифания
      39
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Давід Фоенкінос: любов зла – полюбиш, не встаючи з крісла
      сегодня , 22:00 Давід Фоенкінос: любов зла – полюбиш, не встаючи з крісла
      Наталія Лебідь 71
      Украинские спортсменки-красавицы, которые покорили мир в 2018 году: соблазнительные фото
      сегодня , 20:02 Украинские спортсменки-красавицы, которые покорили мир в 2018 году: соблазнительные фото
      Катерина Козачинська 540
      Як 350 років тому пращури росіян анексували помісну українську церкву
      сегодня , 20:00 Як 350 років тому пращури росіян анексували помісну українську церкву
      Віталій Дейнега 197
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Велоспорт: Том Бонен сделал очередной шаг к четвертому титулу
       8 февраля 2012 , 21:13
      Мотогонщик Валентино Росси заявил свою команду в Moto3
       25 сентября 2013 , 11:18 1
      "Валенсия" готовит грандиозную трансферную кампанию, "Атлетико" нужен лидер "Лацио"
       16 января 2014 , 09:00
      "Барселону" могут исключить из Примеры
       8 октября 2014 , 13:36
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук