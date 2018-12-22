"Донбасс" выиграл у лидера УХЛ, "Динамо" дома одолело "Белый Барс"

В субботу, 22 декабря, состоялись очередные матчи чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч. В первом матче харьковское "Динамо" принимало дома "Белый Барс" из Белой Церкви. Второй матч стал центральным в туре – в гости к лидеру "Кременчуга" приехал "Донбасс".

МХК Динамо – Белый Барс 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 Ядловский (Куцевич, Кочан – более.), 5:36, 1:1 Чердак (Поддубный – менее.), 19:08, 2:1 Болдырев (менее. 5х3), 28: 01, 2:2 Лесников (Качан), 31:59, 3: 2 Худяков (Болдырев, Максименко), 51: 25.

Первыми в матче сумели отличиться гости, однако еще до конца периода харьковские хоккеисты сумели отыграться. В середине второй двадцатиминутки Сергей Болдырев отличился в меньшинстве дебютной шайбой в составе "Динамо". Впрочем, уже через несколько минут "Белый Барс" восстановил паритет в матче.

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Решающим стал третий период. "Бело-синие", усилиями Игоря Худякова, сумели забросить третью шайбу и одержать победу в матче.

Кременчуг – Донбасс 3:5 (1:3, 0:1, 2:1)

Шайбы: 0: 1 Костиков (Александров), 4:44; 0:2 Коренчук (Разумов, Карпенко), 9:56; 0:3 Костиков (Сильницкий), 10:51; 1: 3 Севрюгин (Гриценко, Ворона – более.), 14: 44; 1: 4 Лялька (Пуголовкин), 29:52; 2:4 Ципнятов (Красильников), 40:32; 2: 5 Пуголовкин (Лялька), 47: 44; 3: 5 Киселев (Зайцев, Фурса – более.), 59:30.

Дончане в Кременчуг приехали максимально настроенными забрать с собой три очка. Это сразу же отразилось и на табло – к середине первого периода кременчужане "горели" 0:3. Дважды отличился Александр Костиков и голевой балл себе в актив записал Илья Коренчук. Только под конец двадцатиминутки кременчужане смогли отыграть одну шайбу благодаря точному броску Егора Севрюгина.

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Во втором периоде "горожане" заметно увеличили скорость и остроту своих атак, однако ворота Богдана Дьяченко так и остались нетронутыми. В свою очередь дончане еще раз смогли поразить ворота противника – четвертую шайбу "Донбасса" в матче на свой счет записал Виталий Лялька.

На старте заключительного отрезка встречи подопечные Александра Савицкого усилиями Ивана Цыпнятова смогли отыграть одну пропущенную шайбу, на что дончане ответили точным броском Артемия Пуголовкина.

Точку в матче поставил лучший бомбардир УХЛ в текущем сезоне Николай Киселев, установив окончательный счет 3:5. Но, к сожалению, помочь команде отыграться эта шайба не смогла.

Таким образом "Донбасс" сокращает разрыв от второго места в турнирной таблице до пяти очков и продолжает свою победную серию до восьми матчей.