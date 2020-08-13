Новый глава украинской делегации в Минске Леонид Кравчук заявил, что выборы на оккупированном Донбассе проводить нельзя. Причина, по его словам, в том, что там много "заробитчан с оружием", которые никому не подчиняются.

Платит боевикам на Донбассе тот, кто их приглашает – страна-агрессор, заявил Леонид Кравчук в интервью "Украинскому радио".

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Когда стреляют, выборы проводить нельзя,

– отметил Кравчук.

И добавил, что не знает, кто поехал бы на Донбасс наблюдателем, когда там "не просто боевики, там так называемые добровольцы".

В частности, среди них могут быть люди из Бразилии, Киргизии.

По мнению Кравчука, они приехали на Донбасс, чтобы зарабатывать деньги. Боевики не защищают украинскую землю, но и не хотят ее захватить.

Она им не нужна. Они работники, а у них есть оружие,

– добавил глава делегации.

К слову, ранее новый глава украинской делегации назвал свои позиции по Донбассу. Он заявил, что согласен на компромиссы, которые приведут к миру и вернут Донбасс под суверенитет Украины. В то же время озвучил ряд красных линий: вопрос границы, суверенитета, потери независимости, территориальной целостности.

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