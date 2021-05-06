На Донбассе 6 мая погиб украинский военный. Им оказался 37-летний Дмитрий Товчигречка, боец 93 бригады Холодный Яр. Мужчина был родом из Кривого Рога.

Мужчина получил осколочные ранения в результате обстрелов оккупантами из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Пророссийские боевики обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.

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Детали гибели военного

Мужчина был пехотинцем 93 бригады Холодный Яр. Он погиб в праздник Дня пехоты.

"Мы склоняем головы из-за смерти старшего солдата Дмитрия Ивановича Товчигречко, механика-водителя механизированного батальона. Он пал из-за огня из РПГ и стрелкового оружия оккупанта по позициям бригады в Донецкой области. Множественные осколочные ранения оказались несовместимыми с жизнью", – сообщили собратья мужчины.

Что известно о Дмитрии Товчигречке

Дмитрию Товчигречко было 37 лет.

Он жил в Кривом Роге, имел среднее специальное образование.

Служил с января 2021 года. Для Дмитрия это была первая ротация.

Как вспоминают собратья, Дмитрий был трудолюбивым, никогда не отказывался от работы. При том, что был неразговорчив, все же рассказывал собратьям о своей семье, особенно своих двух маленьких детях,

– рассказали в бригаде.

У мужчины остались дети и жена.

"Мы приносим искренние соболезнования в этот скорбный час матери погибшего воина, всем его родным, жене, рано оставшейся вдовой, осиротевшим детям", – написали побратимы 93 механизированной бригады.

Редакция канала выражает соболезнования и поддержку родным и друзьям воина.

Обратите внимание! Боец стал 39 погибшим украинским военным с начала года. С информацией о погибших на Донбассе в 2021 году можно ознакомиться по ссылке.