Корреспондент издания с места событий сообщила, что погибший боец был в бронежилете и каске, но от ствольной артиллерии такая защита не спасла.

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На Донбассе погиб Андрей Гонар: что о нем известно

Военный был родом из города Кривой Рог Днепропетровской области. Против оккупантов воевал еще с 2015 года. Служил старшим водителем мотопехотной роты.

Собратьям больно говорить о потере, но они рассказывают, что их сержант Андрей Гонар был "золотым человеком". Военный Кипиш вспоминает, как воин кормил их жареной рыбой, любил рыбалку. Он видел мужчину за 12 часов до его гибели.

По ужасному совпадению, именно 26 июня у погибшего Андрея Гонара был последний день контракта. Однако воин планировал подписывать новый, чтобы и дальше быть на передовой.

У бойца осталось 3 детей.

Редакция 24 канала скорбит вместе с родными и близкими украинского защитника.

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