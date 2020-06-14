От руки врага 13 июня на Донбассе погиб военный Леонид Добрянский с позывным "Старик". Он погиб от минно-взрывной травмы несовместимой с жизнью. Герой защищал Украину фактически с самого начала войны, а через месяц должен был выдавать единственную дочь замуж.

В июле Леониду Добрянскому должно было исполниться 46 лет. Имя героя и его историю обнародовали на фейсбук-странице 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского.

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Что известно о погибшем герое

Родом мужчина из города Ружин, что в Житомирской области. Вместе с семьей проживал в Киеве. В 1992 году служил на срочной службе, 1993-1994 годах окончил школу прапорщиков.

До войны на Востоке Украины Леонид работал на авиационном заводе "Антонов". С началом событий на Востоке, с 2014 года до 2015 года воевал в составе 72 отдельной механизированной бригады. Он был одним из первых, кто ушел на фронт.

Летом 2014-го во время боев в Червонопартизанске, что в Луганской области, Леонид Добрянский получил ранение. Тогда мина упала возле блиндажа, поэтому Леонид был только контужен. Пролечившись, воин снова отправился на фронт.



Леонид Добрянский на фронте с 2014 года / Фото с его фейсбук-страницы

Осенью 2015 года присоединился к рядам 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского. Прошел немалый боевой путь, побывав во всех горячих точках.

Опытный, смелый, ему доверяли и уважали как командиры так и боевые побратимы, на него можно было положиться, один из лучших бойцов. Он никогда не отказывал в помощи,

– отзываются о Леониде его собратья.

Его контракт подходил к концу и уже через месяц, в июле, он мог вернуться домой. Он как раз собирался выдавать замуж единственную дочь, отпраздновать свадьбу и вернуться на фронт. У него осталась жена и 24-летняя дочь.

Леонид Добрянский стал 54 военным, который погиб на Донбассе с начала 2020 года. С именами и историями павших Героев можно ознакомиться по ссылке.