Российско-оккупационные войска усилили обстрелы на Донбассе. Вражеские пули унесли жизни Виктора Гелебранта с Харьковщины и Владислава Мороза из Черкащины.

Оба военнослужащих погибли накануне, 5 апреля. В этот день российские наемники 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе.

Важно Еще одно обострение на Донбассе: Украина инициирует внеочередное заседание ТКГ

Погиб Владислав Мороз

О трагической гибели Владислава Мороза сообщили в городском совете Монастырища. Там пообещали впоследствии обнародовать подробности о времени и месте прощания с героем.

"Защищая честь и независимость Украины, во время выполнения боевого задания погиб один из ее сыновей – молодой, сильный духом наш земляк", – говорится в заметке.

Что известно о погибшем герое

Житель села Халаидово, Монастырищенской общины, Уманского района.

Проходил военную службу по контракту.

Погиб 5 апреля от пулевого ранения в Донецкой области – вблизи Спартака (6 км от Авдеевки).

– вблизи Спартака (6 км от Авдеевки). Военного оперативно доставили в госпиталь. Однако, несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.

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Погиб Виктор Гелебрант

Захсиник Украины Виктор Гелебрант погиб в результате обстрела 5 апреля на Луганщине, об этом сообщила пресс-служба 92-ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко.

"Боец находился на боевом дежурстве и имел средства индивидуальной защиты. К большому сожалению, ранение было несовместимо с жизнью", – отметили там.

Что известно о погибшем герое

49-летний Виктор Гелебрант проживал в Краснокутской общине.

Он был младшим сержантом.

Погиб от выстрела в голову из стрелкового оружия неподалеку от Золотого-4.

Редакция 24 канала выражает родственникам и близким погибших героев искренние соболезнования.

Украина инициирует заседание ТКГ

В украинской делегации Трехсторонней контактной группы обратили внимание на обострение, которое наблюдается на Донбассе с 30 марта по 6 апреля.

Там подчеркнули, что за этот период из-за вражеских обстрелов погибли 3 военных, еще 4 бойцов и мирный житель Красногоровки – с травмами в больнице.

"Поэтому украинская сторона инициирует экстренное внеочередное заседание ТКГ", – говорится в сообщении.