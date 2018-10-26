23:06
26 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ОЛЕГ СЕНЦОВ НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путину надо больше золота. "Строительное чудо" Крымский мост
      Вєсті Кремля
      21:34, сегодня
      Вести.UA. Отец Онуфрий уходит в телеведущие. Новые драчуны украинского политикума
      Вєсті.UA
      20:48, сегодня
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОЛЕГ СЕНЦОВ НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Донецк был, есть и будет Украиной, – Лилия Подкопаева сделала мощное заявление об агрессии РФ

      794 Читати новину українською
      Лилия Подкопаева обвинила Россию в агрессии против украины
      Лилия Подкопаева обвинила Россию в агрессии против украины / Фото из открытых источников

      Известная украинская гимнастка Лилия Подкопаева заявила, что считает Россию агрессором, который четыре года назад незаконно оккупировал украинский Крым и развязал войну на Донбассе.

      Об этом спортсменка рассказала в интервью "Гордону".

      Читайте также: Экс-супруга Подкопаевой арестовали по подозрению в госизмене: подробности

      В 2014 году Российская Федерация аннексировала Крым, начала военные действия на Донбассе. С тех пор я не могу поехать в Донецк, на могилы бабушки и деда. Не могу проведать своих тренеров, которые живут там. Сначала мы пытались выяснить позиции. Я поняла, что там все уже глубоко зашло, что пропаганда делает свое дело. Мы все-таки с разных сторон. Меня сильно и больно ранит, что с родными, близкими людьми мы не нашли точек соприкосновения,
      – рассказала Подкопаева.

      Олимпийская чемпионка рассказала, что в Донецке остались работать ее тренер и хореограф. Кроме того, в оккупированном городе до сих пор функционирует гимнастический зал и Дворец спорта "Динамо", где проводятся соревнования.

      "Когда я вижу флаги, но не желто-голубые – больно. Для меня Донецк был, есть и будет Украиной", – подчеркнула она.

      По словам спортсменки, она даже в страшном сне не могла представить, что Россия нападет на Украину.

      "С Российской Федерацией нас связывает история. Не всегда приятная, но тем не менее. Начав всю эту катавасию, военные действия, разожгли огонь между двумя братскими государствами. Хотя культурно, экономически у нас все равно много общего. Может это прозвучит по-детски, но я надеюсь и верю, что в ближайшее время военные действия на Донбассе прекратятся, когда будет подписан мирный договор", – отметила Подкопаева.

      Гимнастка также рассказала, что каждый раз, как приезжает в Украину, то посещает бойцов в военном госпитале.

      "Мы видим – борт за бортом, раненые поступают и поступают. Если кажется, что все немного утихло, – нет, этого не произошло. Я каждый раз говорю: "Ребята, спасибо вам за то, что вы даете нам возможность смотреть на это солнце, дышать этим воздухом, улыбаться, радоваться, воспитывать детей". Мучительный момент, когда гибнут наши лучшие... Пережить это... Когда это все закончится?!", – добавила чемпионка.

      К слову, Лилия Подкопаева уже много лет дружит с певицей Ани Лорак, которая последнее время живет и гастролирует по России. Кроме того, певица является крестной дочери спортсменки. А недавно Ани Лорак и Подкопаева встретились в Киеве.

      Теги: Новости России Новости политики Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Аннексия Крыма Новости Донецка
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 26 октября: хищение в "Ощадбанке", Трамп пригласил Путина и скандал с ОБСЕ
      сегодня , 22:57 Главные новости 26 октября: хищение в "Ощадбанке", Трамп пригласил Путина и скандал с ОБСЕ
      На Бієнале у Львові халява перемогла совість: чому перший фестиваль довіри провалився?
      сегодня , 22:00 На Бієнале у Львові халява перемогла совість: чому перший фестиваль довіри провалився?
      Ольга Бродська
      Посылки с бомбами в США: почему американцы всерьез начинают опасаться Трампа
      сегодня , 21:30 Посылки с бомбами в США: почему американцы всерьез начинают опасаться Трампа
      Черная пятница в Украине и мире: где искать самые большие скидки – инфографика
      сегодня , 21:00 Черная пятница в Украине и мире: где искать самые большие скидки – инфографика
      Місія ОБСЄ на Донбасі дивиться, але не бачить
      сегодня , 20:30 Місія ОБСЄ на Донбасі дивиться, але не бачить
      Артем Овдієнко
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук