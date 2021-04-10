У Калінінському районі тимчасово окупованого Донецька 10 квітня сталася пожежа в будівлі м'ясокомбінату. За попередньою інформацією, загорілась покрівля заводу.

Інформації про постраждалих немає. Про це Necro Mancer повідомив з посиланням на "мера" Олексія Кулемзіна.

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Через пожежу у місті зупинили рух тролейбусів 7 і 11 по проспекту Ілліча.

УкроДРГ?#Кулемзин: "Произошло возгорание кровли здания Донецкого мясокомбината в Калининском районе города. Группа пожарных работает на месте. Информации о пострадавших нет" https://t.co/qQUONJCAZn pic.twitter.com/uPf0H5DEi9 — Necro Mancer (@666_mancer) April 10, 2021

Водночас, за інформацією телеграм-каналу "Фашик донецький", у м'ясокомбінаті проросійські бойовики розмістили військову базу. "Коротко про вибух і пожежу на м'ясокомбінаті в Донецьку. Там розташована військова база "динири". Подробиці завтра", – мовиться в повідомленні.

Очевидці в мережі також повідомляють, що під час пожежі було чути вибухи.

В Донецке горит мясокомбинат: слышны взрывы, - ФОТО, ВИДЕО



В соцсетях сообщают о громком взрыве на горящем мясокомбинате в Донецке #Донецк #мясокомбинат #пожар pic.twitter.com/KaOtBHgkSw — Донецк 62.ua (@donetsk62ua) April 10, 2021

Пожежа на Донецькому м'ясокомбінаті: дивіться відео