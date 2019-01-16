Донецкий "Олимпик" отпустил украинского игрока в российский клуб

Донецкий "Олимпик" провел первые трансферы в 2019 году. Сразу двое игроков покинули команду. Зато клубу удалось подписать первого новичка.

Как сообщили в клубе, Дмитрий Немчанинов и Дмитрий Билоног покинули команду. Оба игрока были в аренде в донецком клубе. Первый вернулся к русской команде "Крылья Советов", второй – в крапивницкую "Звезду".

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Арендное соглашение 28-летнего Немчанинова подошло к концу и стороны приняли решение не продлевать его. Дмитрий выступал за "Олимпик" с начала 2016 года с полугодовым перерывом. В текущем сезоне провел 8 матчей в чемпионате Украины и еще два – в Кубке страны.

23-летний Белоног так же выступал за "Олимпик" на правах аренды. Его соглашение стороны решили досрочно расторгнуть по обоюдному согласию. Дмитрий возвращается в "Звезду". В текущем сезоне он провел 5 матчей в УПЛ и забил один гол, еще один мяч на его счету в Кубке Украины.

Зато "Олимпик" подписал соглашение с Егором Клименчуком, последним клубом которого был краматорский "Авангард". С 21-летним футболистом подписано трехлетнее соглашение с возможностью продления еще на сезон. В 17-летнем возрасте Егор Клименчук дебютировал в Премьер-лиге, однако пока что сыграл в УПЛ только пять матчей. После запорожского "Металлурга" играл в чемпионате Беларуси за "Минск" и "Нафтан", а в последнее время защищал цвета перволиговых коллективов в Украине – "Колоса" и "Авангарда".

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