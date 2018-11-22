Донецкий "Олимпик" представил новую эмблему: фото и видео

Донецкий "Олимпик" решил обновить клубную эмблему. Использовать новинку будут уже с нового сезона.

Ребрендинг в клубе решили провести через 17 лет после основания команды. Победителем стала работа дизайнера Дмитрия Штрайса, которая набрала больше всего голосов болельщиков.

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Главным элементом новой эмблемы "Олимпика" являются розы. Эти цветы напрямую связывают клуб с городом, который в 1970 году ЮНЕСКО был назван "городом миллиона роз". Эмблема разработана в классическом стиле, на щитес геральдической лентой. Как правило, такой подход характерен для английских клубов, а англичане привезли в Донецк футбол.

Выполнена эмблема в синих и голубых цветах. От предыдущих эмблем остаются вертикальные полосы, как дань внимания истории клуба. В средней части эмблемы расположено название клуба, из которого, как из земли, прорастают стебле роз. Они символизируют развитие молодых игроков, клубную академию, которая стремится вверх.

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Новую эмблему "Олимпик" будет использовать уже с сезона 2019-2020.