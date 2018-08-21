Донецкий "Олимпик" проведет патриотическую акцию в матче против "Шахтера" на День Независимости

Донецкое дерби между "Олимпиком" и "Шахтером" состоится в Киеве на День Независимости – 24 августа. На этом матче руководство "Олимпика" решило провести патриотическую акцию.

Среди всех зрителей, которые придут на матч в вышиванке и сделают селфи, которое выложат в Instsgram, где обозначат "Олимпик" и используют тег #донецкоедерби, будет разыграна футболка сборной Украины.

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"Мы выберем пять самых интересных фото. Автор лучшего снимка получит футболку сборной Украины от игрока юношеской сборной нашей страны и "Олимпика" Игоря Снурницина. Четыре других счастливчика станут обладателями шарфов ФК "Олимпик" и ФК "Шахтер", – сообщили в клубе.

Матч "Олимпик" – "Шахтер" состоится в пятницу, 24 августа, в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Начало матча в 19:00.

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