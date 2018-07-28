Донецкий "Олимпик" сменит эмблему клуба
В донецком "Олимпике" в ближайшее время запланировано проведение ребрендинга клуба.
"Олимпик" в ближайшее время планирует изменить клубный сайт, а также работает над созданием новой клубной эмблемы, сообщает "Футбол 1".
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К слову, "Олимпик" основали в 2001 году и с тех пор логотип клуба ни разу не меняли.
Напомним, 29 июля "Олимпик" дома будет принимать полтавскую "Ворсклу" в рамках второго тура украинской Премьер-лиги.
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Источник: 24 Канал
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