Донецкий "Шахтер" отдал игрока в аренду сопернику "Динамо" в Лиге Европы
Защитник "Шахтера" Эдуард Соболь еще на год продолжит выступления в чемпионате Чехии – "горняки" снова отдали его в аренду.
Однако если в прошлом сезоне защитник выступал за пражскую "Спарту", то этот сезон Соболь проведет в "Яблонце", сообщает "Команда №1". Именно команда из Яблонца-над-Нисой будет противостоять "Динамо" в Лиге Европы.
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Отмечается, что соглашение предусматривает годичную аренду с возможностью выкупа.
Издание сообщает, что Соболь мог продолжить карьеру в венгерском "Ференцвароше", тренером которого является украинец Сергей Ребров, а за клуб выступает другой "горняк" Иван Петряк.
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Источник: 24 Канал
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