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      "Донецксталь" и шахтоуправление "Покровское" создают кадровый резерв для угольной отрасли

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      Подписание меморандума о сотрудничестве
      Подписание меморандума о сотрудничестве

      Один из крупнейших инвесторов в добывающей отрасли Украины компания "Донецксталь" подписала меморандум о сотрудничестве и совместной подготовке кадров с шахтоуправлением "Покровское" и Донецким национальным техническим университетом.

      Студенты ДонНТУ с достаточным уровнем успеваемости ежемесячно будут получать корпоративные шахтерские стипендии от 750 до 2000 грн, с учетом года обучения и среднего балла. Сотрудникам и их детям "Донецксталь" и ШУ "Покровское" полностью или частично компенсируют стоимость обучения на горных специальностях (полная стоимость – от 8500 до 27000 грн в год). А победители конкурсов инженерных и научных проектов будут получать гранты на приобретение необходимой для обучения компьютерной техники.

      Среди студентов в рамках проекта "Школа-Университет-Предприятие" будут сформированы группы перспективных молодых специалистов для обучения по дуальной системе. В течение первого семестра обучение будет проходить в вузе. А уже начиная со второго и последующих семестров теоретическое модульное образование составит 50% учебного времени, а другая половина будет отводиться для оплачиваемой практики на шахтоуправлении. Сами же учебные программы при этом будут адаптированы под современную технологию производства.

      Текущая ситуация на угольных предприятиях требует наличия квалифицированных специалистов, которые умеют работать в условиях высокой автоматизации и механизации процессов. С предприятиями-партнерами мы активно внедряем инновации и часто используем сложное американское и европейское оборудование, аналогов которому нет в Украине. Чтобы и дальше успешно проводить модернизацию и наращивать производство, мы начинаем формировать кадровый резерв – для себя и для отрасли в целом,
       сказал генеральный директор ЧАО "Донецксталь" Ильдар Салеев.

      В рамках сотрудничества будет модернизирована лабораторная база университета и развернута совместная инновационная деятельность с последующим внедрением передовых разработок.

      Ильдар Салеев также уверен, что сотрудничество с ДонНТУ будет способствовать возвращению былого престижа профессии в регионе, а студентам даст возможность быть готовыми к любым нововведениям и изменениям в угольной промышленности.

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      Теги: Угольная промышленность Образование
      Источник: 24 Канал
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