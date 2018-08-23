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Донорскую кровь будут делать универсальной

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Донорскую кровь будут делать универсальной
Донорскую кровь будут делать универсальной / vgolos.com.ua

Кишечная микрофлора обладает ферментами, которые способны удалять агглютиногены с поверхности эритроцитов, превращая кровь любой группы в универсальную – первую.

Об этом на 256 общенациональной встречи и выставке Американского химического общества (ACS) рассказал ученый Стивен Витерс из канадского Университета Британской Колумбии.

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Чаще всего пострадавшим в катастрофах или других чрезвычайных ситуациях нужна кровь для переливания, лучше универсальной – I группы.

Теперь получить ее можно из крови любой группы – у бактерий кишечной микрофлоры ученые нашли ферменты, которые "очищают" эритроциты и делают донорскую кровь универсальной.

via GIPHY

В зависимости от унаследованного набора генов, эритроциты человека могут нести на поверхности белки, соединенные со специфическими углеводами – гликопротеинами (А- и В-агглютиногены).

Незнакомые гликопротеины донорской крови могут распознаваться иммунной системой, вызывая слипание эритроцитов. Поэтому кровь любой группы можно превратить в первую, обработав ее ферментами-гидролазами кишечных бактерий, которые удаляют остатки углеводов с гликопротеинов. Это лишает эритроциты А- и В-агглютиногенов, переводя кровь в группу I.

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via GIPHY

Новый шаг к превращению любой крови в универсальную прямо в больнице сделан.

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Теги: Медицина Здоровье исследования
Источник: 24 Канал
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