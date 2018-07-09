Допинг-скандал на ЧМ-2018: сборную России заподозрили в "нюхании" прямо посреди матча

Игроков сборной России подозревают в употреблении веществ для улучшения физического состояния среди матча против Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018.

Немецкое издание Bild пишет, что футболисты сборной России прямо посреди матча 1/4 финала Чемпионата мира по футболу против сборной Хорватии применяли допинг для улучшения своего физического состояния.

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7 июля в четвертьфинале ЧМ-2018 Хорватия победила Россию в серии послематчевых пенальти.

Bild пишет, что российские футболисты вдыхали аммиак в подтрибунном помещении в перерыве матча, чтобы получить физическое превосходство над соперником.

Немецкие журналисты признают, что аммиак не входит в перечень запрещенных препаратов, однако, как утверждают специалисты, это вещество дает похожий эффект.

На фото видно, как защитник сборной России Илья Кутепов выходит из подтрибунных помещений на поле, держа что-то под носом.

В сборной России уже успели откреститься от любых обвинений в употреблении допинга.

Врач сборной России Эдуард Безуглов утверждает, что футболисты всего лишь нюхали вату с нашатырным спиртом, который много лет используют в мировом спорте.

Ранее авторитетный немецкий журналист Хайо Зеппельт раскритиковал ФИФА за ненадлежащую организацию допинг-контроля на ЧМ-2018.