Дополнения к играм серии Battlefield разработчики раздают бесплатно

Студия Electronic Arts продолжает традиционно раздавать дополнения к играм серии Battlefield. На этот раз компания предлагает владельцам шутера Battlefield 1 получить DLC Apocalypse, а те, кто уже имеет копию Battlefield 4, могут бесплатно скачать дополнения China Rising и Naval Strike.

Об этом сообщает Overclockers.

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Apocalypse представляет собой заключительное дополнение для Battlefield 1 и содержит пять карт для мультиплеера. Релиз этого DLC состоялся в начале весны. Тем временем China Rising и Naval Strike для Battlefield 4 содержат по четыре мультиплеерных карты, новые режимы, виды техники, вооружения и многое другое.



Постер дополнения Apocalypse к игре Battlefield 1

Акция по раздаче бесплатных дополнений к вышеупомянутым играм приурочена к скорому релизу шутера Battlefield V, который выйдет 19 октября на ПК, Xbox One и Playstation 4. Бесплатно скачать дополнительный игровой контент для Battlefield 1 и Battlefield 4 можно до 6 августа.

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