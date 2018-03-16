Дополнительный выходной могут объявить 19 марта в Киеве: названа причина

Киевская городская администрация может объявить понедельник, 19 марта, выходным днем – из-за осложнений погоды на период 17-19 марта.

Об этом сообщил первый заместитель председателя горадминистрации Николай Поворозник, передает пресс-служба КГГА.

Поскольку синоптики прогнозируют на 17-19 марта сильные снегопады и метели, в случае значительного ухудшения погодных условий КГГА рекомендовать объявить понедельник, 19 марта, выходным днем.

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В первую очередь это коснется детских садов и школ. Также власти Киева просит киевлян во время непогоды не пользоваться личным автомобилем и отдавать предпочтение общественному транспорту, чтобы не затруднять движение на дорогах.

Кроме того, готовясь к ненастью, с 16 марта до понедельника, 19 марта, мэрия ограничивает въезд грузовиков в Киев. Коммунальные службы максимально готовятся для уборки снега.