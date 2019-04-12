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      Повернись живим

      Допомогти своїй армії чи годувати чужу?

      80
      Який ваш вибір?
      Який ваш вибір?

      Вибір за вами!

      Ми, команда Фонду "Повернись живим", його вже зробили. Наш вибір – на користь України, війська, пам’яті військових, які віддали за нас із вами свої життя, і на користь людей, які прямо зараз ризикують собою на передовій Донбасу.

      Цей пост не про політику. Він, радше, проти неї.

      Зберігайте спокій. Рятуйте Україну тут.

      P.S. Ми щиро дякуємо всім, хто допоміг розмістити банери! А на фото: "м’яка українізація" пам’ятника Миколі Щорсу на перетині вулиці Симона Петлюри та бульвару Тараса Шевченка у Києві.

      Читайте також: Як люди тікають з "ЛНР" на територію України: дивіться відео

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      Автор: Повернись живим
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе
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