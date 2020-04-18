Допрашивают свидетелей через Skype и Zoom: впечатляющие детали о судах в условиях карантина

Темой №1 в последние месяцы для всего мира стала пандемия COVID-19. Коронавирус задел все сферы нашей жизни не обойдя и суды. С введением карантина по всей территории Украины, ограничением движения общественного транспорта и передвижения, для многих участников судебных процессов появиться в суд стало невозможным. Или просто опасным для здоровья.

Честь недели

Некоторые суды последним предлогом перестали впускать свободных слушателей и журналистов в судебный зал, чем ограничили открытость судебных разбирательств.

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Вместо поиска технологических решений, Совет судей Украины призвала граждан воздержаться от посещения судов, а участников дел попросила подавать заявления на отложения слушаний или на рассмотрение дел с помощью видеоконференции.

Но для видеоконференции им все равно пришлось бы появиться в ближайший к их дому суд. Никаких альтернатив для наблюдения за судебными заседанием тем, кто не является сторонами дела, предложено не было.

30 марта в парламенте приняли закон, которым позволили сторонам участвовать в заседании на время карантина через собственные мобильные телефоны и компьютеры. И хотя изменений в Кодекс административного судопроизводства не внесли, некоторые административные суды и судьи также позволили сторонам участвовать в заседании онлайн. Например, председатель Ровненского апелляционного суда Олег Полюхович.



Премию "Честь недели" получил судья Олег Полюхович

Судья при рассмотрении апелляционной жалобы по делу об административном правонарушении допросил свидетеля с помощью программы Skype. Это очень смелое решение, потому что в указанных делах не хватает четкого законодательного основания.

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В начале апреля судья Заречного районного суда Сум Александр Капкин рассмотрел дело об административном правонарушении с онлайн-трансляцией. Это дело касалось нарушения антикарантинних мероприятий.

Мужчина зашел в супермаркет без маски. Охранник догнал его и после разговора предложил маску. Тот согласился ее надеть и даже оплатил. Однако полицейские составили админ протокол.

Нарушитель и свидетели смогли явиться в зал суда, а вот посетителей пустить не могли. Поэтому судья решил провести трансляцию дела онлайн.



Премию "Честь недели" получил судья Александр Капкин

Премию "Честь недели" получают судья Ровненского апелляционного суда Олег Полюхович за привлечение участников дела онлайн и судья Заречного районного суда Сум Александр Капкин за обеспечение открытости заседаний в условиях карантина.

Отметим, что и другие судьи находят возможности для проведения заседаний онлайн, допрашивают свидетелей через Skype и Zoom, принимают документы по запросу через почту и мессенджеры.

Мы приветствуем эти инициативы и искренне надеемся, что они будут использовать современные технологии для рассмотрения дел и в дальнейшем.

НЕчесть недели

Работа в условиях карантина для кого-то стала трамплином для технологического скачка, а для кого-то – возможностью скрыть мотивы своих решений.

В конце марта Высший совет правосудия призвала суды проводить заседания в режиме реального времени через интернет. Однако собственные заседания транслировать отказывается. В течение нескольких лет в ВСП делали видеотрансляцию заседаний на официальном сайте, что обеспечивало достаточную прозрачность его деятельности.

Однако, в ноябре 2019 года трансляции прекратили. В ВСП оправдывались тем, что заседание является открытым и все желающие могут лично прийти. Но теперь и этой возможности нет.

Еще 4 апреля мы официально обратились в Высший совет правосудия с просьбой как можно быстрее восстановить онлайн-трансляции заседаний ВРУ и дисциплинарных палат на время карантина. Но не получили никакого ответа.

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Зато ВСП за закрытыми дверями рассмотрел вопрос отставки ряда судей ВСУ и председателя Октябрьского районного суда Полтавы Александра Струкова. Его могли уволить с лишением доплат за ряд дисциплинарных проступков. Но решили помочь судье уйти с почестями.



Александр Струков – судья районного суда Полтавы

Без трансляций и никаких наблюдателей ВСП рассмотрел и представление об отстранении судьи Межгорского районного суда Закарпатской области Антона Гайдура и вернул его САП. В феврале Гайдура поймали на взятке. Тогда же его отстранили от должности на 2 месяца до 8 апреля.

Прокуратура подала ходатайство о продлении отстранения судьи. Впрочем за два дня до окончания срока отстранения, 6 апреля, ВРУ решила вернуть представление прокуратуры без рассмотрения. Поэтому Гайдур вернулся к рассмотрению дел.



Судья Антон Гайдур с адвокатами

Совет обосновал свое решение тем, что прокуроры якобы пропустили сроки подачи ходатайства о его отстранении. Но так ли это – неизвестно, поскольку заседание проходило в закрытом режиме, и никто не смог услышать аргументы прокурора, поддерживавшего представление об отстранении.

Премию "НЕчесть недели" за закрытие своих заседаний получает Высший совет правосудия. В который раз призываем членов восстановить онлайн-трансляцию заседаний. Не только для участников производства, но и для всех желающих.

Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фонд DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очистки судейских рядов.

Смотрите полный выпуск видеоблога "Честь и НЕчесть недели" Ирины Шибы: