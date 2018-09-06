Дорн – пионер украинской альтернативной поп-музыки, – Чемеров

Украинско-американский продюсер и музыкант, фронтмен гранж-рок-групп Димна Суміш и The Gitas Саша Чемеров рассказал, почему он написал 70% текстов песен для нового альбома "Open the Dorn" украинскому певцу Ивану Дорну бесплатно.

Об этом говорится в интервью Екатерины Петренко для 24 канала: Украинские музыканты просто боятся выходить из своих коробок, – фронтмен Димна Суміш и The Gitas

Мне нравится то, что делает Дорн. Было интересно просто поработать над его новым материалом. По моему мнению, Дорн – пионер украинской альтернативной поп-музыки. Все, что он делал после ухода из "Пара нормальных", мне нравилось. Это качественно другой уровень,

– прокомментировал музыкант.

Он добавил, что за 6 лет его пребывания в Лос-Анджелесе состояние культуры в Украине улучшился. Однако, Чемерову не дает покоя так называемая "местечковость" украинских музыкантов.



Музикант и продюсер Сашко Чемеров

"Одна вещь осталась неизменной – это "местечковость" людей. Они смотрят на своих коллег и думают: "Я делаю чуточку лучше и этого достаточно", вместо того, чтобы делать оригинальный продукт. Люди боятся экспериментировать, потому что все хотят быть на радио. Думаю, они просто боятся выходить из коробок", – сказал Чемеров.

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По его мнению, творить качественно лучшую музыку удается и "Сказке", "Один в Каноэ", "Маяку" и еще некоторым альтернативным проектам.