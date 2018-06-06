Дорофеева снимется в фильме вместе с Зеленским и Кошевым

Надежда Дорофеева, участница группы "Время и Стекло" впервые сыграет в полнометражном фильме. Певица попробует себя в роли актрисы вместе с украинскими шоуменами и комиками Владимиром Зеленским и Евгением Кошевым.

Об этом Дорофеева рассказала на своей странице в Instagram.

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Солистка группы "Время и Стекло" сообщила, что исполнит одну из ролей в фильме "Я, ты, он, она".

"Друзья, у меня для вас супер крутая новость. Впервые вы меня увидите в большом кино. Фильм будет иметь название "Я, ты, он и она"", – похвасталась Дорофеева.

Скоро....) Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 6 Чер 2018 р. о 1:03 PDT

Украинская звезда уже принимала участие в озвучивании мультфильма. Дорофеева стала голосом главной героини мультфильма "Украденная принцесса: Руслан и Людмила". Еще один вокалист группы Вермя и Стекло" Алексей Завгородний (Позитив) озвучил главного мужского персонажа.

Однако, если говорить о фильме "Я, ты, он, она", то это первый опыт участия в полнометражном кино для Надежды Дорофеевой. Партнерами певицы по съемочной площадке стали Владимир Зеленский и Евгений Кошевой.





