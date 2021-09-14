Поэтому об этом событии сразу сообщили спасателям. В ГСЧС отметили, что вызов поступил в 11:06.
Ранее На Харьковщине перевернулся и сгорел грузовик: водитель погиб сразу
Пришлось мыть дорогу
Авария произошла в поселке Дмитровка, расположенного в Николаевской сельской территориальной общине. Когда спасатели прибыли, они действительно увидели, что вокруг поврежденного автомобиля разлилось много топлива и масла.
Поэтому специалисты сразу начали очищать асфальт, чтобы не случилось пожара. Водитель автомобиля в результате аварии не пострадал.
На фото с места видно, что у грузовика занесло. Это привело к тому, что одно колесо полностью оторвалось, а другое просто сильно согнулось.
Попавший в аварию грузовик / Фото ГСЧС
Несколько аварий грузовиков с горючим
- Возле Каменки-Днепровской на Запорожье 16 августа произошло опрокидывание бензовоза MAN. Он загорелся, а также повредил газовую трубу. 33-летний водитель автомобиля получил ожоги лица и руки.
- 15 июня на трассе Чугуев – Меловое жестко столкнулись грузовик и бензовоз. Один из водителей сразу погиб, другой получил тяжелые повреждения. После удара грузовик перевернулся, а бензовоз слетел с дороги.
- На трассе Киев – Одесса возле села Вита-Почтовая 6 апреля перевернулась цистерна бензовоза. Это произошло потому, что водитель пытался осуществить слишком резкий разворот.