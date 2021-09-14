Дорога покрылась горючим из грузовика: под Днепром произошла жесткая авария

В Синельниковском районе Днепропетровщины грузовик MAN сильно занесло и это едва не привело к трагедии. После аварии у автомобиля были оторваны колеса, а вся дорога покрылась горючим.

Поэтому об этом событии сразу сообщили спасателям. В ГСЧС отметили, что вызов поступил в 11:06.

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Пришлось мыть дорогу

Авария произошла в поселке Дмитровка, расположенного в Николаевской сельской территориальной общине. Когда спасатели прибыли, они действительно увидели, что вокруг поврежденного автомобиля разлилось много топлива и масла.

Поэтому специалисты сразу начали очищать асфальт, чтобы не случилось пожара. Водитель автомобиля в результате аварии не пострадал.

На фото с места видно, что у грузовика занесло. Это привело к тому, что одно колесо полностью оторвалось, а другое просто сильно согнулось.



Попавший в аварию грузовик / Фото ГСЧС

Несколько аварий грузовиков с горючим