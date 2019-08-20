Дорогая энергонезависимость от России, или Серьезный вызовов перед новым правительством

Вчера в Офисе президента прошло резонансное совещание по состоянию дел в энергетике, снижению цен и тарифов на электроэнергию для промышленных предприятий. Как сообщают источники Цензор.Нет, на совещание пригласили СБУ, НАБУ и САП.

Президент Владимир Зеленский задал вопрос: когда будут снижены тарифы на электроэнергию для предприятий? Эту позицию поддержала Федерация работодателей.

Важно! Что надо сделать, чтобы на 20% снизить цену на электроэнергию: ответ Геруса

Представитель "Укрэнерго" заявил, что тарифы можно снизить.

Є сенс трохи підвищити нічну ціну з точки зору цінового обмеження – можливо, близько 10%. А денну ціну – знизити, оскільки вона значно вища, ніж в усіх країнах Європи. Денний price cap можна зменшити на 20%. Таким чином, це може дати додаткове зниження кінцевого тарифу для споживача ще на 9%", – сказав представник Президента в Уряді Андрый Герус"

– об это написал глава совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олийнык.

Кабмин и представители НКРЕ (Национальная комиссия регулирования электроэнергетики Украины – Прим. ред.) с позицией "Укрэнерго" не согласились, особенно эмоциональным был министр энергетики Насалик. И тут выяснилось, что вопрос с тарифами не так важен по сравнению с вопросом – по какой цене покупать уголь?

Выяснилось, что Украина загружает на склады свыше 49 тысяч тонн угля в день, а фактический расход – 73 тысячи тонн в день. Расход не восполняется. Если запасы не пополнять, то их хватит лишь до середины октября. Ситуация критическая и требует быстрых решений.