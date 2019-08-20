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      Юрий Бутусов

      Дорогая энергонезависимость от России, или Серьезный вызовов перед новым правительством

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      Совещания под председательством Президента Украины
      Совещания под председательством Президента Украины / Сайт президента

      Вчера в Офисе президента прошло резонансное совещание по состоянию дел в энергетике, снижению цен и тарифов на электроэнергию для промышленных предприятий. Как сообщают источники Цензор.Нет, на совещание пригласили СБУ, НАБУ и САП.

      Президент Владимир Зеленский задал вопрос: когда будут снижены тарифы на электроэнергию для предприятий? Эту позицию поддержала Федерация работодателей.

      Важно! Что надо сделать, чтобы на 20% снизить цену на электроэнергию: ответ Геруса

      Представитель "Укрэнерго" заявил, что тарифы можно снизить.

      Є сенс трохи підвищити нічну ціну з точки зору цінового обмеження – можливо, близько 10%. А денну ціну – знизити, оскільки вона значно вища, ніж в усіх країнах Європи. Денний price cap можна зменшити на 20%. Таким чином, це може дати додаткове зниження кінцевого тарифу для споживача ще на 9%", – сказав представник Президента в Уряді Андрый Герус"
      – об это написал глава совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олийнык.

      Кабмин и представители НКРЕ (Национальная комиссия регулирования электроэнергетики Украины – Прим. ред.) с позицией "Укрэнерго" не согласились, особенно эмоциональным был министр энергетики Насалик. И тут выяснилось, что вопрос с тарифами не так важен по сравнению с вопросом – по какой цене покупать уголь?

      Выяснилось, что Украина загружает на склады свыше 49 тысяч тонн угля в день, а фактический расход – 73 тысячи тонн в день. Расход не восполняется. Если запасы не пополнять, то их хватит лишь до середины октября. Ситуация критическая и требует быстрых решений.

      Поэтому надо принять решение: как покупать уголь для тепловой генерации?

      Начали обсуждать уголь. Оказалось, что уголь сейчас выгодно покупать или в Колумбии, по 1900 гривен за тонну, или... по схеме "Роттердам+". По которой НАБУ и САП ведут громкое уголовное дело, и оценивают ущерб от схемы в 19 миллиардов.

      "Роттердам+", отметил дтэковец Тимченко, сейчас обеспечивает самые низкие цены – 1700 гривен за тонну. Ну что ж, вполне вероятно – донбасский уголь, который продается через Россию за несколько сот километров в объезд фронта, будет, конечно, дешевле любой другой схемы поставки любого другого угля. Вот и схема от ДТЭК на русском языке.

      Роттердам+
      Фото с Facebook

      Парадоксальная ситуация. С чем пойдут в суд НАБУ и САП по "Роттердам+", если новый Кабмин будет вынужден снова организовать более дешевые закупки из России по тому же самому "Роттердам+"?

      Ситуация по углю такая же принципиальная, как и по газу – если мы добиваемся независимости от России по поставкам, значит, надо быть готовым платить больше. Конечно, определенное отличие есть – поменять схему поставок угля можно достаточно быстро, это все-таки не труба.

      Но решение не принято.

      Судя по всему, снижать тарифы для промышленности и заменять "Роттердам+" на что-то иное будет уже новый Кабмин. Проблемы энергетики остаются нерешенными, и это один из первых вызовов перед новым правительством.

      К теме: Какое мнение у украинского населения относительно "Роттердам+": объяснение политолога

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      Автор: Юрий Бутусов
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Публикации Новости политики Роттердам+ Андрей Герус Угольная промышленность Тарифы
      Источник: Facebook
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