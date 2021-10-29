Очевидцы сняли сразу несколько видео с места трагедий. Их обнародовали в местных телеграм-каналах примерно в половине 10 часов утра.

Заметьте Смертельное ДТП в Харькове: 16-летний парень признался, что был за рулем

Мертвый лежал посреди дороги

Одно из этих событий произошло на улице Марсельского. Там микроавтобус Mercedes сбил мужчину. На одной из записей видно, что жертву после инцидента накрыли и тело истекали кровью. Следует отметить, что это было еще до приезда скорой помощи.

Тело лежит на дороге после аварии на Марсельского: смотрите видео телеграма "Труха"

Другая трагедия случилась неподалеку от села Рай-Оленевка, что неподалеку от Харькова. На записи незаметно никаких тел, поэтому неизвестно, кого именно сбили. В этом месте впоследствии образовалась пробка, поскольку полицейские перекрыли часть полос трассы.

Место аварии возле села Рай-Оленевка: смотрите видео телеграма "Труха"

Другая авария накануне

Вечером 28 октября в Харькове девушка, которая ехала на авто Infiniti сбила женщину на переходе. Потерпевшая отлетела и попала под другое авто.

Женщина сразу погибла от полученных травм. Ее сбили на проспекте Героев Сталинграда примерно в 100 метрах от того места, где произошло ужасное ДТП с 16-летним мажором.