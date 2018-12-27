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      Дороги или сплошное бездорожье: активисты взялись контролировать качество дорог в Украине

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      Автодороги в Украине уже давно являются объектом для шуток и проклятий. В Министерстве инфраструктуры решили исправить ситуацию и пообещали в 2019 году построить более четырех тысяч километров дорог. Это – рекордная для Украины цифра.

      Местные дорожные службы сосредоточат внимание как на дорогах государственного значения, так и на путях, соединяющих города и села. Впервые к контролю качества привлечены и общественные активисты, которые следят за качеством дорог, которые уже построены.

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      Возле села Мошны, что на Черкасщине дорога превратилась в сплошные воронки и выбоины. Местный водитель Евгений Чередник рассказал, что за два месяца езды по этому направлению у него сломалась ходовая.

      Преодолеть эту адскую дорогу сможет далеко не каждый автомобиль. Елена Левкина, которая живет неподалеку, отметила: однажды на этой автодороге едва не перевернулся автобус с детьми.

      Дорога на Черкащині
      Дорога в Черкасской области

      Несмотря на то, что состояние дорог в Украине остается ужасным, в Министерстве инфраструктуры Украины отчитались, что за четыре года проделана большая работа.

      С 2014 года восстановлено 7342 километров автодорог. Это, фактически, автобан из Киева в Нью-Йорк,
      – заверил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

      В 2018 году на дороги выделили рекордную сумму – 24 миллиарда гривен. В 2019-м планируют восстановить еще четыре тысячи километров дорог. Однако несмотря на количество километров большим вопросом остается именно качество проделанной работы.

      Когда заказчики получают письма-обращения о ямах на дороге, на них на самом деле довольно часто бывает трудно отвечать. Ведь часто они составлены эмоционально и не всегда профессионально,
      – пояснила Наталья Форсюк, директор Национального секретариата CoST в Украине.

      Для этого и нужны общественные активисты: чтобы приехать на объект, оценить его состояние и, в случае обнаружения дефектов, профессионально составить обращение к подрядчику, который уже должен реагировать.

      Что такое CoST? Construction Sector Transparency Initiative – добровольная инициатива широкого круга заинтересованных сторон с секретариатом в Лондоне. Предназначена для обеспечения прозрачности и подотчетности строительства, осуществляемого за счет публичных средств. Инициатива объединяет представителей власти, общественности и бизнеса.

      Мониторингом качества дорог активисты занимались в двенадцати областях Украины. Преимущественно, в центральных и южных регионах. Проинспектировали более трех тысяч километров дорог и в 80% процентах случаев, когда были обнаружены дефекты, подрядчик делал гарантийный ремонт за свой счет. 

      Дороги в Україні
      К контролю качества выполненных работ привлекают общественных активистов

      А на мосту метро в Киеве дорожные работы идут уже достаточно давно. Журналисты 24 канала приехали туда, и рабочих не увидели. Те появились чуть позже, но, увидев камеру, ушли. Догнать дорожников не удалось.

      Общественный контроль за качеством дорог в Украине продолжат и в следующем году. В Министерстве инфраструктуры надеются, что география расширится на всю Украину.

      К слову, в некоторых регионах Украины наблюдается сильный снегопад и метели, из-за чего на отдельных дорогах затруднено движение транспортных средств.

      Автор: Евгений Назаренко
      Теги: Новости Украины Новости Киева Новости Черкасс Министерство инфраструктуры Укравтодор Владимир Омелян Дороги
      Источник: 24 канал
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