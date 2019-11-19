12:04
19 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: "Вечный" Лукашенко. Медведев покинул хор
      Вєсті Кремля
      22:22, 18 ноября
      Вести.UA: Луценко меняет профессию. Милованова не вставляет
      Вєсті.UA
      22:24, 18 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ

      Дорогие авто, миллионы и драгоценности: какие "самые бедные" нардепы взяли компенсацию за жилье

      64 Читати новину українською
      Нардепы с дорогими авто и драгоценностями просят компенсацию за жилье / 24 канал

      За первые месяцы работы Верховной Рады компенсацию за аренду жилья успели взять сразу 120 депутатов. Некоторые из них нуждались взять 20-40 тысяч гривен несмотря на свои задекларированные миллионы и дорогие иномарки.

      От начала работы Верховной Рады 9-го созыва 120 народных депутатов получили компенсацию за жилье в размере около 3,29 миллиона гривен, пишет "Честно".

      Знайте больше: Депутат от "Слуги народа" просит квартиры в Киеве для 8 помощников

      12 "самых бедных" нардепов

      У некоторых из депутатов, которые обратились за компенсацией (деньги на нее берут из бюджета – то есть, с налогов украинцев), в своих декларациях указывали большие суммы, дорогие автомобили и драгоценности, сообщает "Центр противодействия коррупции".

      Согласно статье 35 закона "О статусе народного депутата Украины", нардепы получают компенсацию на наем жилья или оплату гостиничного номера при условии, если они не обеспечены жильем в столице и имеют регистрацию места жительства на расстоянии более 30 километров от Киева.

      • Максим Бужанский, "Слуга народа". Одолжил 350 тысяч долларов, его жена декларирует более 300 тысяч долларов. Сам "слуга народа" носит часы за полмиллиона гривен и ездит на Lexus. Взял 40 950 гривен компенсации.
      • Анатолий Урбанский, "За Будущее". Он живет в квартире за 14 миллионов гривен, имеет 4 256 биткоинов, много часов, картин, ювелирных украшений. Жена Урбанского ездит на Bentley за 100 тысяч долларов, а в этом году купила Land Rover за 230 тысяч долларов. Взял 18 200 гривен компенсации.
      • Игорь Фрис, "Слуга народа". Нардпеп декларирует более 300 тысяч долларов наличными, ювелирные украшения, часы. Попросил 21 тысячу гривен компенсации. Взял 21 450 гривен компенсации.
      • Владимир Кальцев, "оппозиционная платформа-за жизнь". Живет в имении на 400 квадратов, имеет много ювелирных украшений, часов, занял почти 4 миллиона долларов. Взял 19500 компенсации.
      • Валерий Лунченко, внефракционный. Ездит на Audi Q7 за 50 тысяч долларов, имеет более 4 миллионов гривен наличности. Взял 21 450 компенсации.
      • Дмитрий Лубинец, "За Будущее". Ездит на Lexus, вместе с женой владеет более 2 миллионами гривен наличных. Взял 18 000 компенсации.
      • Александр Куницкий, "Слуга народа". Задекларировал 200 тысяч долларов. Взял 41 600 компенсации.
      • Николай Скорик, "Оппозиционная платформа – За жизнь". Живет в доме на 630 квадратов, декларирует 5 часов, десятки тысяч долларов. Взял 41 600 гривен компенсации.
      • Игорь Колыхаев, "За Будущее". Имеет почти миллион долларов в наличке. Взял 41600 гривен компенсации.
      • Тарас Батенко, "За Будущее". В прошлом году жена приобрела Audi Q7 за 90 тысяч долларов. Взял 41 600 гривен компенсации.
      • Ирина Констанкевич, "За Будущее". Имеет дом под Луцком на 240 квадратных метров и Audi Q5. Взяла 41 600 компенсации.
      • Петр Юрчишин, "За Будущее". Его жена владеет несколькими фирмами, сам нардеп декларирует 150 тысяч долларов и 85 тысяч евро. Взял 21 450 компенсации.
      Кто такой Леонид Каденюк: первый украинский астронавт, развернувший в космосе сине-желтый флаг
      сегодня
      4591
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики Слуга народа Деньги Оппозиционная платформа – За жизнь
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Ще більше російських паспортів, або Як Путін узаконює свою військову присутність на Донбасі
      сегодня , 12:00 Ще більше російських паспортів, або Як Путін узаконює свою військову присутність на Донбасі
      Дмитро Снєгирьов 20
      Як футбол перетворився на політику?
      сегодня , 10:00 Як футбол перетворився на політику?
      Під обкладинкою 319
      Электронные сигареты – как безболезненно отказаться от сигарет
      18 ноября , 17:35 Электронные сигареты – как безболезненно отказаться от сигарет
      270
      Украинские СМИ на оккупированном Донбассе: что об этом известно
      сегодня , 08:15 Украинские СМИ на оккупированном Донбассе: что об этом известно
      Світлана Попова 409
      Нормандская встреча: почему Путин согласился и какие условия выдвинет Россия
      сегодня , 07:15 Нормандская встреча: почему Путин согласился и какие условия выдвинет Россия
      Інна Жолобович 1798
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук