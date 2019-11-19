Дорогие авто, миллионы и драгоценности: какие "самые бедные" нардепы взяли компенсацию за жилье

За первые месяцы работы Верховной Рады компенсацию за аренду жилья успели взять сразу 120 депутатов. Некоторые из них нуждались взять 20-40 тысяч гривен несмотря на свои задекларированные миллионы и дорогие иномарки.

От начала работы Верховной Рады 9-го созыва 120 народных депутатов получили компенсацию за жилье в размере около 3,29 миллиона гривен, пишет "Честно".

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12 "самых бедных" нардепов

У некоторых из депутатов, которые обратились за компенсацией (деньги на нее берут из бюджета – то есть, с налогов украинцев), в своих декларациях указывали большие суммы, дорогие автомобили и драгоценности, сообщает "Центр противодействия коррупции".

Согласно статье 35 закона "О статусе народного депутата Украины", нардепы получают компенсацию на наем жилья или оплату гостиничного номера при условии, если они не обеспечены жильем в столице и имеют регистрацию места жительства на расстоянии более 30 километров от Киева.