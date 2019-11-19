Дорогие авто, миллионы и драгоценности: какие "самые бедные" нардепы взяли компенсацию за жилье
За первые месяцы работы Верховной Рады компенсацию за аренду жилья успели взять сразу 120 депутатов. Некоторые из них нуждались взять 20-40 тысяч гривен несмотря на свои задекларированные миллионы и дорогие иномарки.
От начала работы Верховной Рады 9-го созыва 120 народных депутатов получили компенсацию за жилье в размере около 3,29 миллиона гривен, пишет "Честно".
Знайте больше: Депутат от "Слуги народа" просит квартиры в Киеве для 8 помощников
12 "самых бедных" нардепов
У некоторых из депутатов, которые обратились за компенсацией (деньги на нее берут из бюджета – то есть, с налогов украинцев), в своих декларациях указывали большие суммы, дорогие автомобили и драгоценности, сообщает "Центр противодействия коррупции".
Согласно статье 35 закона "О статусе народного депутата Украины", нардепы получают компенсацию на наем жилья или оплату гостиничного номера при условии, если они не обеспечены жильем в столице и имеют регистрацию места жительства на расстоянии более 30 километров от Киева.
- Максим Бужанский, "Слуга народа". Одолжил 350 тысяч долларов, его жена декларирует более 300 тысяч долларов. Сам "слуга народа" носит часы за полмиллиона гривен и ездит на Lexus. Взял 40 950 гривен компенсации.
- Анатолий Урбанский, "За Будущее". Он живет в квартире за 14 миллионов гривен, имеет 4 256 биткоинов, много часов, картин, ювелирных украшений. Жена Урбанского ездит на Bentley за 100 тысяч долларов, а в этом году купила Land Rover за 230 тысяч долларов. Взял 18 200 гривен компенсации.
- Игорь Фрис, "Слуга народа". Нардпеп декларирует более 300 тысяч долларов наличными, ювелирные украшения, часы. Попросил 21 тысячу гривен компенсации. Взял 21 450 гривен компенсации.
- Владимир Кальцев, "оппозиционная платформа-за жизнь". Живет в имении на 400 квадратов, имеет много ювелирных украшений, часов, занял почти 4 миллиона долларов. Взял 19500 компенсации.
- Валерий Лунченко, внефракционный. Ездит на Audi Q7 за 50 тысяч долларов, имеет более 4 миллионов гривен наличности. Взял 21 450 компенсации.
- Дмитрий Лубинец, "За Будущее". Ездит на Lexus, вместе с женой владеет более 2 миллионами гривен наличных. Взял 18 000 компенсации.
- Александр Куницкий, "Слуга народа". Задекларировал 200 тысяч долларов. Взял 41 600 компенсации.
- Николай Скорик, "Оппозиционная платформа – За жизнь". Живет в доме на 630 квадратов, декларирует 5 часов, десятки тысяч долларов. Взял 41 600 гривен компенсации.
- Игорь Колыхаев, "За Будущее". Имеет почти миллион долларов в наличке. Взял 41600 гривен компенсации.
- Тарас Батенко, "За Будущее". В прошлом году жена приобрела Audi Q7 за 90 тысяч долларов. Взял 41 600 гривен компенсации.
- Ирина Констанкевич, "За Будущее". Имеет дом под Луцком на 240 квадратных метров и Audi Q5. Взяла 41 600 компенсации.
- Петр Юрчишин, "За Будущее". Его жена владеет несколькими фирмами, сам нардеп декларирует 150 тысяч долларов и 85 тысяч евро. Взял 21 450 компенсации.
Выбор редакции
-
Антивирус Google заблокировал популярное приложение Xiaomi: в чем причинасегодня , 11:45
-
Снятие неприкосновенности с Порошенко: Корниенко объяснил, как будет голосовать "Слуга народа"сегодня , 10:45
-
Режиссера Романа Полански хотят отстранить от гильдии режиссеров Франции из-за секс-скандаласегодня , 10:27