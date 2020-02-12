Дорогие ли в Украине продукты: сравнение украинских цен с европейскими

Украинские продукты дешевле европейских, за исключением Польши и нескольких других стран. Но проблема не в ценах, а в том, что украинцы тратят 42% доходов на еду, в то время как европейцы — не более 15%. Подробнее о ценах в Европе и Украине в материале 24 канала.

Одним из индикаторов экономического развития страны является ВВП на душу населения. По нему Украина последняя после Молдовы во всей Европе. Но соответствуют ли нашему экономическому состоянию цены на продукты?

Для сравнения с украинскими ценам мы взяли четыре европейские страны: Польшу, Германию, Чехию и Норвегию. Польшу как одну из самых дешевых стран ЕС, а также соседок Украины, Германию и Чехию, как популярные среди украинских гастарбайтеров страны и Норвегию как страну с самыми дорогими ценами на продукты.

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Нет одного онлайн-магазина, который бы был во всех этих странах, для объективного сравнения. Поэтому точным будет сравнение Украины и Польши, поскольку мы смотрели цены в сети магазинов Ашан в обоих странах. В Германии мы искали цены в Rewe, в Чехии в Tesco, а в Норвегии в Kolonial. Кстати, в Европе онлайн-шопинг на пищевые продукты не очень популярен.

Сравнение цен на базовые продукты в Украине и других странах Европы

Мы нашли самые дешевые цены в каждой из этих стран на такие базовые продукты: белый хлеб, молоко, яйца, масло, кефир, сметана, сыр, рис, гречка, свинина, картофель, морковь, капуста, лук, свекла, помидор, масло, сахар, чай и кофе. И вот какие результаты:

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В Польше дешевле чай, кофе, масло, помидоры, рис, молоко, сметана, хлеб и сыр. Примерно одинаковые цены на масло, картофель и свинину. Цены на другие продукты выше. Но если бы мы купили все эти продукты в Польше и Украине, то польский чек был бы на 50 гривен дешевле. При этом польская минимальная зарплата в 3,5 раза выше.

В Германии продукты значительно дороже, чем в Украине, особенно кисло-молочные продукты и овощи. Хотя даже в одной из передовых стран ЕС есть продукты дешевле, чем у нас – масло и чай. Купить все эти продукты в Германии в два раза дороже, чем в Украине. При том что разница между минимальными зарплатами значительно больше. В Украине "минималка" составляет 4 723, а в Германии 42 700, то есть в 10 раз больше.

В Чехии и Украине очень похожие цены на продукты, хотя в Чехии все же дороже. Общий чек будет больше на 135 гривен. Масло, кофе, чай и картофель можно купить дешевле в Чехии. А вот все остальные овощи там значительно дороже.

Разница в норвежских и украинских ценах на продукты огромная. И это неудивительно, ведь в Норвегии самые дорогие в Европе продукты. В 2018 году продукты в Норвегии стоили на 63% больше, чем в среднем по ЕС. Продукты в Норвегии обойдутся в более чем три раза дороже, чем в Украине.

Вот сколько бы мы заплатили за эти продукты в каждой из стран:

Много ли украинцы тратят на еду?

В 2019 году украинцы тратили около 42% своих доходов на питание по статистике Госслужбы. В Европе тратят почти в 4 раза меньше – в среднем 12%. Поляки тратят 17%, чехи – 16%, норвежцы – 13%, а немцы – 10%. Это данные Евростата за 2017 год. Поэтому да, по сравнению с этими странами украинцы много тратят на еду и напитки.

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Одной из проблем является устарелость потребительской корзины. С 2000 до 2015 года ее не пересматривали вообще. Сейчас ее пересматривают время от времени, не изменяя содержание, но она все еще далека от реальных потребностей украинцев. К примеру, в ней даже не предусмотрено масло. Вместо него предлагают украинцам покупать маргарин.

Что такое потребительская корзина?Потребительская корзина – это минимальный набор самых необходимых для полноценной жизни человека продуктов питания, товаров непродовольственной группы и различных услуг. Он потребительской корзины зависит минимальная зарплата, пенсия, прожиточный минимум и социальная помощь.

В европейских странах при формировании потребительской корзины принимают во внимание статистику по стране, а также опрос. Власти сначала узнают сколько люди покупают и лишь затем формируют потребительскую корзину и цену на неео. В Украине процесс обратный. Правительство решает сколько украинцам нужно для жизни.

Поскольку от стоимости потребительской корзины зависит размер зарплат, пенсий и социальных выплат, то неудивительно, что ее стоимость значительно занижена. Если бы потребительская корзина соответствовала реальности, то пришлось бы значительно повысить все выплаты, а это бы создало значительное давление на бюджет. Единственное, что может исправить ситуацию и позволить украинцам тратить не более 20% своей зарплаты на еду, – стремительный экономический рост.